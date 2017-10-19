Обзор заокеанской прессы. Американцы отдают золото Олимпиады России

Источник: РИА "Новости"

«Если Кучеров продолжит в том же духе, его ждёт очень серьёзный контракт»

Успех Никиты Кучерова, который идёт на втором месте в списке лучших снайперов лиги, не вызвал большого удивления у прессы, но заставил поискать причины столь удачного начала сезона.



«Когда Кучеров подписал контракт с агентом Дэном Мильштейном, то не хотел покупать новый дом. Он хотел стать новым Павлом Дацюком и просил установить в гараже бросковое оборудование для тренировок. Когда после победы над “Детройтом” журналисты спросили Никиту, повлиял ли на его “горячий” старт в сезоне этот персональный хоккейный тир, он лишь улыбнулся. Сказал, что надеется на это. Вряд ли стоит удивляться, что Кучеров в прошлом сезоне был наравне с Остоном Мэттьюсом по заброшенным шайбам. Он каждый год играет всё лучше и лучше, а после того как “Тампа” не попала в плей-офф, Никита стал ещё более “голодным” до побед. Это привело к тому, что гараж Кучерова превратился в закрытый тренировочный центр. Похоже, Кучеров находится на том же пути, что и Дацюк. Если он сохранит нынешнюю результативность, его следующий контракт, который он подпишет в 2019 году, будет значительно больше, чем нынешний трёхлетний договор на $ 4,7 млн за сезон», — считает обозреватель Toronto Sun Майкл Трэйкос.

«Да, у Кучерова просто отличное начало “регулярки”, но, по сути, это просто продолжение того, что он делал в прошлом году. Тогда он забил 40 голов, но не получил должного внимания, потому что Макдэвид выиграл “Харта”, а Мэттьюс тоже забросил 40 в свой первый чемпионат. Эти 40 голов Кучерова выглядели немного запоздалыми, но именно в этом напряжении “молнии” стали командой Никиты. У него есть великолепный бросок, который он оттачивал летом. У него превосходное катание, но Кучеров не просто скоростной конькобежец. Если вы соперник, который противостоит Кучерову и пытается его остановить, то я вынужден констатировать: у вас серьёзные проблемы», — отметил редактор The Athletic Крейг Кастенс.

«Малкин, заступающийся за Кессела, — это выглядит странно»

Резонансной получилась драка Евгения Малкина в матче с «Рейнджерс», когда россиянин обменялся ударами с защитником соперников Кевином Шаттенкирком.



«Когда Евгений Малкин вступается за Фила Кессела и дерётся с Шаттенкирком — это выглядит странно. Говоря о своей связке с Филом, Малкин отметил на предматчевой тренировке, что надеется, что их игра вернётся к прежней форме и в дальнейшем последуют заброшенные шайбы. Евгений был явно недоволен производительностью звена, да и тренер Майк Салливан пробовал развести Малкина и Кессела по другим тройкам. Но с “Рейнджерс” два гола этой парочки в итоге сделали всю игру. Для Малкина здесь нет ничего необычного, но именно он обеспечил “пингвинам” два важнейших очка», — отмечает обозреватель Pittsburgh Post-Gazette Сэм Вернер.

Момент истины для Сергачёва

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв близок к важнейшей цифре в своей карьере. Сейчас на его счету семь сыгранных матчей за «молний», и если их количество дорастёт до 10, то у россиянина «включится» первый год профессионального контракта и он не вернётся в молодёжную лигу.

«19-летний Сергачёв вполне нормально смотрится в составе “Тампы”. Во вторник новичок сыграл одну из своих лучших встреч, когда хоккеисты “Лайтнинг” взяли верх над “Нью-Джерси”. Михаил готов к шагу наверх, он не должен возвращаться в молодёжку. Лучше будет и для него самого, и для “молний”, если он останется в НХЛ, но всё должно решиться уже в ближайшие выходные. У защитника есть все данные — габариты, скорость, техника, катание. Он уже пробился в состав “Лайтнинг”, тренер Джон Купер доверяет новичку, ставя Михаила во вторую спецбригаду большинства и давая смены в овертайме. Член Зала славы защитник Денис Потвен сказал, что Сергачёв играет с большой уверенностью: он новичок, но у него отличный кистевой бросок, хороший пас. Потвен был впечатлён, и он не единственный человек с такой оценкой», — отмечает обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.

«Есть много факторов. Для Михаила как для молодого хоккеиста в первую очередь важно, чтобы он играл. Как много минут он получит, сколько матчей сыграет? Лучше ли играет команда, когда он в составе? Мы пытаемся попасть в плей-офф, и до сих пор он всё делал хорошо. Мы знаем те важные даты, но не они повлияют на решение. Мы сделаем то, что считаем правильным для Сергачёва и для команды, будь то 9 матчей, 20 или 22», — приводит то же издание слова генерального менеджера «Тампы» Стива Айзермана.

Без сюрпризов. Россия — фаворит Олимпиады-2018

Напоследок стоит упомянуть об интересной североамериканской реакции на открытие приёма букмекерских ставок на победу в олимпийском хоккейном турнире. Большинство контор считает фаворитами Пхёнчхана-2018 сборную России (самый популярный коэффициент — 7 к 4 или 1,75), что вызвало любопытные отклики.



«В среду мы впервые посмотрели на те шансы, которые дают аналитики букмекерских контор на хоккейный турнир Олимпиады. Неудивительно, что, по их мнению, золото должна увезти домой сборная России, ведь мы знаем, где в феврале будут находиться игроки НХЛ. Российская сборная должна получить импульс от КХЛ, команда будет изобиловать талантами, которых нет у Соединённых Штатов и Канады. Несколько жаль Александра Овечкина, который выдал невероятный старт в нынешнем сезоне, но уже смирился с тем, что не поедет на Олимпиаду. По мере приближения к старту турнира коэффициенты, скорее всего, поменяются, однако статус России как главного претендента на победу, вероятно, останется прежним», — отметила автор SB Nation Мэри Кларк.