Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
«Алтай-Торпедо» обыграло «Астану» в матче чемпионата РК
В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата РК
В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата РК
«Астана» — «Алтай-Торпедо» 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
Шайбы:
0:1 — 39:26 Есиркенов (Шестаков). В равенстве
0:2 — 53:13 Лосев (Курачёв, Меренков). В равенстве
1:2 — 58:29 Рахимуллин (Логинов, Денисов). В большинстве
1:3 — 59:42 Меньщиков (Кузьмичёв). В меньшенстве.
Вратари: Базарбеков — Севидов.