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13:36 (мск), источник: Sports.kz

«Алтай-Торпедо» обыграло «Астану» в матче чемпионата РК

В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата РК усть-каменогорский «Алтай-Торпедо» одержало победу над столичной «Астаной».

«Астана» — «Алтай-Торпедо» 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

Шайбы:
0:1 — 39:26 Есиркенов (Шестаков). В равенстве
0:2 — 53:13 Лосев (Курачёв, Меренков). В равенстве
1:2 — 58:29 Рахимуллин (Логинов, Денисов). В большинстве
1:3 — 59:42 Меньщиков (Кузьмичёв). В меньшенстве.

Вратари: Базарбеков — Севидов.

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