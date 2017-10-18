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Хоккеисты «Ижстали» на выезде обыграли «Рубин» в матче ВХЛ
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча, прошедшая в среду в Тюмени, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). На гол Константина Савенкова (5-я минута) «Ижсталь» ответила шайбами Алексея Баженова (23) и Сергея Лапина (48).
Следующий матч «Ижсталь» проведет дома 22 октября против красноярского «Сокола». «Рубин» 20 октября примет «Молот-Прикамье» (Пермь).
Результаты других матчей дня:
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Молот-Прикамье» — 5:4 (в овертайме),
«Сарыарка» (Караганда) — «Торос» (Нефтекамск) — 6:4,
«Зауралье» (Курган) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2.