Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Раскрыт секрет брокколи
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада5
Слован1
Хоккей. КХЛ
17:00
КуньлуньБ2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграБ3
Амур2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг2
ЦСКА7
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Адмирал3
Хоккей. НХЛ
19.10
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
19.10
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
19.10
Лос-Анджелес Кингз
Монреаль Канадиенс
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Взрослые игры для Медведевой: в Москве стартует серия «Гран-при»
Сын Шумахера нацелился на «Формулу-1»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Раскрыт секрет брокколи
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
20:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Торпедо» отыгралось со счета 0:3 и вырвало победу, а «Сарыарка» забросила шесть шайб в ВХЛ

Очередные матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) провели казахстанские клубы, передает корреспондент Vesti.kz.

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду обыграла нижнекамский «Торос» — 6:4.

В составе «Сарыарки» дубль оформил Исаак Валицкий, отличившийся на 13-й и 25-й минутах. В большинстве отличились Даниил Ердаков (31-я минута), Станислав Альшевский (35) и Айрат Зиазов (47), а в равных составах на 23-й минуте забил Артур Сарваров.

Усть-каменогорское «Торпедо» на своем льду в овертайме победило пермский «Молот-Прикамье» — 5:4.

К 25-й минуте «Торпедо» проигрывало со счетом 3:0, но затем полностью перевернуло ход игры и едва не добилось победы в основное время.

В большинстве за «Торпедо» отличились Алексей Шантыка (31-я минута), Станислав Тунхузин (49) и Денис Игнашин (54), а все тот Шантыка забил еще и на 36-й минуте в равных составах. Автором победной шайбы в овертайме стал капитан Евгений Рымарев.

После 15 игр «Сарыарка» с 29 очками идет третьей, а «Торпедо» с 24 баллами занимает 11-е место из 27 команд ВХЛ.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 23 октября в гостях. В 21:30 по астанинскому времени начнется встреча «Саров» — «Торпедо», а в 22:00 прозвучит стартовый свисток в игре «Дизель» — «Сарыарка».

Евгений Корешков похвалил "Барыс" за второй период матча с "Адмиралом"
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Металлург»
Россия вышла на третье место рейтинга УЕФА в текущем сезоне
Взрослые игры для Медведевой: в Москве стартует серия «Гран-при»
Сын Шумахера нацелился на «Формулу-1»
ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Базелем»
ЦСКА заинтересован в переходе форварда «Црвены Звезды»
Алексис не пожал руки Венгеру на тренировке «Арсенала»
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь