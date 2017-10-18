«Торпедо» отыгралось со счета 0:3 и вырвало победу, а «Сарыарка» забросила шесть шайб в ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду обыграла нижнекамский «Торос» — 6:4.

В составе «Сарыарки» дубль оформил Исаак Валицкий, отличившийся на 13-й и 25-й минутах. В большинстве отличились Даниил Ердаков (31-я минута), Станислав Альшевский (35) и Айрат Зиазов (47), а в равных составах на 23-й минуте забил Артур Сарваров.

Усть-каменогорское «Торпедо» на своем льду в овертайме победило пермский «Молот-Прикамье» — 5:4.

К 25-й минуте «Торпедо» проигрывало со счетом 3:0, но затем полностью перевернуло ход игры и едва не добилось победы в основное время.

В большинстве за «Торпедо» отличились Алексей Шантыка (31-я минута), Станислав Тунхузин (49) и Денис Игнашин (54), а все тот Шантыка забил еще и на 36-й минуте в равных составах. Автором победной шайбы в овертайме стал капитан Евгений Рымарев.

После 15 игр «Сарыарка» с 29 очками идет третьей, а «Торпедо» с 24 баллами занимает 11-е место из 27 команд ВХЛ.