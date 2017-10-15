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19:30 (мск), источник: Prosports.kz

«Иртыш» в овертайме переиграл «Кулагер»

В рамках гостевого матча регулярного чемпионата Казахстана «Иртыш» из Павлодара в овертайме обыграл петропавловский «Кулагер».

«Кулагер» (Петропавловск) — «Иртыш» (Павлодар) 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Нуриев (Пашков, Волков) — 08:09
1:1 — Хуна Роб. (Хуна Рих., Полещук) — 24:25
1:2 — Гасников — 63:49 ГМ.

Вратари: Янков — Хозяшев.

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