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22:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Дизель» победил по буллитам петербургское «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Пензенский «Дизель» на своем льду победил в серии буллитов санкт-петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в пятницу в Пензе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий буллит на счету Дмитрия Бойчука, а в основное время у «Дизеля» отличился Андрей Кузьмин (39-я минута). У гостей шайбу забросил Андрей Бирюков (55).

Результаты других матчей дня:

«Звезда» (Чехов) — «Зауралье» (Курган) — 2:1,

«Саров» — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:3,

«Барс» (Казань) — «Рязань» — 4:0,

«Химик» (Воскресенск) — «Рубин» (Тюмень) — 2:0,

ЦСК ВВС (Самара) — «Буран» (Воронеж) — 4:5.

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