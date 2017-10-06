«Дизель» победил по буллитам петербургское «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Пензе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий буллит на счету Дмитрия Бойчука, а в основное время у «Дизеля» отличился Андрей Кузьмин (39-я минута). У гостей шайбу забросил Андрей Бирюков (55).