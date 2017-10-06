The Telegraph сделало подборку самых уродливых стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира
«Дизель» победил по буллитам петербургское «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 6 окт —
МОСКВА, 6 окт —
Встреча, прошедшая в пятницу в Пензе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий буллит на счету Дмитрия Бойчука, а в основное время у «Дизеля» отличился Андрей Кузьмин (39-я минута). У гостей шайбу забросил Андрей Бирюков (55).
Результаты других матчей дня:
«Звезда» (Чехов) — «Зауралье» (Курган) — 2:1,
«Саров» — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:3,
«Барс» (Казань) — «Рязань» — 4:0,
«Химик» (Воскресенск) — «Рубин» (Тюмень) — 2:0,
ЦСК ВВС (Самара) — «Буран» (Воронеж) — 4:5.