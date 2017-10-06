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20:11 (мск), источник: ТАСС

Хоккейные реликвии комментатора Гимаева выставлены в пресс-центре «ВТБ Ледового дворца»

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный свитер и аккредитации с турниров телекомментатора Сергея Гимаева выставлены в пресс-центре «ВТБ Ледового дворца». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: ИТАР-ТАСС

На стене пресс-центра размещен игровой свитер Гимаева, который выступал в составе хоккейной команды «Российская пресса», его фотографии, а также аккредитации с чемпионатов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Матчей звезд лиги, Кубка мира. Все реликвии предоставлены семьей Гимаева и будут находиться в пресс-центре постоянно.

Гимаев скончался 18 марта в возрасте 62 лет во время матча ветеранов в Туле. В качестве игрока он становился восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. По окончании карьеры работал с юношескими сборными страны, был признан заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России. Наибольшую известность он приобрел, выступая на телевидении в качестве хоккейного эксперта и комментатора, работал на матчах КХЛ и других крупных международных соревнованиях.

В середине сентября КХЛ учредила ежегодный приз имени Гимаева, который будет вручаться возрастному хоккеисту, который совмещает функции игрока и наставника для партнеров. В начале октября Гимаеву посмертно была присуждена премия ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор» за работу на матче молодежного чемпионата мира между сборными России и США.

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