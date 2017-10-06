Хоккейные реликвии комментатора Гимаева выставлены в пресс-центре «ВТБ Ледового дворца»

Источник: ИТАР-ТАСС

На стене пресс-центра размещен игровой свитер Гимаева, который выступал в составе хоккейной команды «Российская пресса», его фотографии, а также аккредитации с чемпионатов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Матчей звезд лиги, Кубка мира. Все реликвии предоставлены семьей Гимаева и будут находиться в пресс-центре постоянно.

Гимаев скончался 18 марта в возрасте 62 лет во время матча ветеранов в Туле. В качестве игрока он становился восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. По окончании карьеры работал с юношескими сборными страны, был признан заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России. Наибольшую известность он приобрел, выступая на телевидении в качестве хоккейного эксперта и комментатора, работал на матчах КХЛ и других крупных международных соревнованиях.