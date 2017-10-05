«Спутник» проиграл девятый матч подряд в ВХЛ, уступив «Нефтянику»
МОСКВА, 5 окт —
МОСКВА, 5 окт —
Игра, прошедшая в четверг в Альметьевске, закончилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Дубль оформил Александр Сорокин (14-я и 34-я минуты), еще одну шайбу забросил Даниэль Насыбуллин (55).
Голкипер «Нефтяника» Рафаэль Хакимов отразил 20 бросков.
«Спутник» проиграл все девять матчей со старта регулярного чемпионата ВХЛ.
Результаты других игр:
«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:1,
«Ценг Тоу» (Китай) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:4,
«Сокол» (Красноярск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:3 (в овертайме),
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Горняк» (Учалы) — 1:5,
«Торос» (Нефтекамск) — «Южный Урал» (Орск) — 4:3 (в овертайме),
«Ижсталь» (Ижевск) — «Челмет» (Челябинск) — 0:1 (в овертайме).