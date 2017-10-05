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22:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Спутник» проиграл девятый матч подряд в ВХЛ, уступив «Нефтянику»

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила потерпели поражение от альметьевского «Нефтяника» в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Игра, прошедшая в четверг в Альметьевске, закончилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Дубль оформил Александр Сорокин (14-я и 34-я минуты), еще одну шайбу забросил Даниэль Насыбуллин (55).

Голкипер «Нефтяника» Рафаэль Хакимов отразил 20 бросков.

«Спутник» проиграл все девять матчей со старта регулярного чемпионата ВХЛ.

Результаты других игр:

«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:1,

«Ценг Тоу» (Китай) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:4,

«Сокол» (Красноярск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:3 (в овертайме),

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Горняк» (Учалы) — 1:5,

«Торос» (Нефтекамск) — «Южный Урал» (Орск) — 4:3 (в овертайме),

«Ижсталь» (Ижевск) — «Челмет» (Челябинск) — 0:1 (в овертайме).

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