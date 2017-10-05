«Спутник» проиграл девятый матч подряд в ВХЛ, уступив «Нефтянику»

Игра, прошедшая в четверг в Альметьевске, закончилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Дубль оформил Александр Сорокин (14-я и 34-я минуты), еще одну шайбу забросил Даниэль Насыбуллин (55).