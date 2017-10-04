Хоккеисты «СКА-Невы» обыграли «Дизель» в выездном матче чемпионата ВХЛ

Игра, прошедшая в среду в Пензе, закончилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Иван Крылов (3-я минута), Михаил Тихонов (29), Денис Кондратьев (45). Авторами голов у хозяев стали Иван Захарчук (6) и Александр Тарасов (19).

Результаты других матчей дня:

ЦСК ВВС (Самара) — «Рязань» — 4:5, в овертайме,

«Барс» (Казань) — «Буран» (Воронеж) — 3:4, по буллитам,

«Саров» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:3,

«Химик» (Воскресенск) — «Зауралье» (Курган) — 2:0,

«Звезда» (Чехов) — «Рубин» (Тюмень) — 2:6.