Хоккеисты «СКА-Невы» обыграли «Дизель» в выездном матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского клуба «СКА-Нева» нанесли гостевое поражение пензенскому «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Игра, прошедшая в среду в Пензе, закончилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Иван Крылов (3-я минута), Михаил Тихонов (29), Денис Кондратьев (45). Авторами голов у хозяев стали Иван Захарчук (6) и Александр Тарасов (19).
Результаты других матчей дня:
ЦСК ВВС (Самара) — «Рязань» — 4:5, в овертайме,
«Барс» (Казань) — «Буран» (Воронеж) — 3:4, по буллитам,
«Саров» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:3,
«Химик» (Воскресенск) — «Зауралье» (Курган) — 2:0,
«Звезда» (Чехов) — «Рубин» (Тюмень) — 2:6.
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