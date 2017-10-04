Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/31223069/
4 октября 2017, 22:48 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеисты «СКА-Невы» обыграли «Дизель» в выездном матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского клуба «СКА-Нева» нанесли гостевое поражение пензенскому «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Игра, прошедшая в среду в Пензе, закончилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Иван Крылов (3-я минута), Михаил Тихонов (29), Денис Кондратьев (45). Авторами голов у хозяев стали Иван Захарчук (6) и Александр Тарасов (19).

Результаты других матчей дня:

ЦСК ВВС (Самара) — «Рязань» — 4:5, в овертайме,

«Барс» (Казань) — «Буран» (Воронеж) — 3:4, по буллитам,

«Саров» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:3,

«Химик» (Воскресенск) — «Зауралье» (Курган) — 2:0,

«Звезда» (Чехов) — «Рубин» (Тюмень) — 2:6.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Вестерлунд: Поражение «Салавата» от СКА со счетом 1:6 в КХЛ говорит об уровне уфимцев

Вестерлунд: Поражение «Салавата» от СКА со счетом 1:6 в КХЛ говорит об уровне уфимцев

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Поражение «Салавата Юлаева» от санкт-петербургского СКА со счетом 1:6 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ свидетельствует об уровне уфимской команды, заявил главный тренер башкирского хоккейного клуба Эркка Вестерлунд.
Еще 7 новостей  Все новости
3 октября

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото