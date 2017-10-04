ИИХФ меняет правила, следуя за НХЛ. Почему это хорошо

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В субботу завершился конгресс Международной федерации хоккея. Из всего многообразия совещаний, семинаров и встреч стоит выделить одну — судейскую.

ИИХФ — структура малоповоротливая, не любящая изменений. На память приходит только одно революционное правило, принятое ими раньше, чем это было сделано в НХЛ — отмена красной линии, а точнее паса из своей зоны на синюю.

По информации «СЭ», национальные федерации предоставили свои предложения по изменениям правил. Поступило 79 предложений. И вот какие были приняты. Приведем основные из них.

ЧТО ПРИНЯЛИ

— Наконец-то принят видеочеллендж.

Рано или поздно это должно было произойти и в системе соревнований ИИХФ. И на наш взгляд, случилось это поздновато. На двух последних чемпионатах мира было немало моментов, которые можно было оспорить с помощью тренерского челленджа.

— Официальным представителям команд разрешено использовать технические средства на скамейках игроков (ноутбуки, планшеты и т. д. ).

Тут все просто — гаджеты в дополнение к челленджу.

— Утверждена новая площадь ворот (по аналогии с НХЛ и КХЛ).

Вместо полукруга будет усеченный полукруг, что вполне логично — игра в площади ворот давно судится жестче, в случае спорных ситуаций по видео оценивают миллиметры. Раз так, то и сама площадь должна быть меньше.

— Взятие ворот будет засчитано, если шайба заходит в ворота, наклоненные обороняющимся игроком в сторону площадки.

Было много поправок о сдвинутых воротах, в особенности после Олимпиады в Сочи, когда был отменен гол сборной России в ворота американцев. Но именно этой поправки не было, а теперь будет.

— Введен дополнительный пункт видеопросмотра (нахождение атакующего игрока в площади ворот и создание помехи вратарю).

Любопытно, что ни в НХЛ, ни в КХЛ этот пункт не подлежит просмотру. В КХЛ (во время второго сезона) был просмотр в течение первого месяца, но, когда стали отменять чуть ли не половину голов, и после каждого взятия ворот с пятачка судьи ехали на просмотр — этот пункт отменили. Сейчас игру в площади ворот и помеху вратарю в обоих лигах обращаются к видеопросмотру только после тренерского челленджа. Пока совершенно непонятно, как это правило будет работать в соревнованиях ИИХФ. Неужели тоже будет просмотр на присутствие 1 см лезвия конька после каждого гола?

— Судьи больше не будут определять получил игрок травму или нет. Штраф будет накладываться за опасные действия игроков, а не за нанесение травмы.

Это очень логично. Нарушение — оно и есть нарушение и последствия его могут быть разными. И если после откровенного удара в голову соперник не получил травму, это еще не значит, что совершивший нарушение не должен быть наказан так же, как игрок, нанесший повреждение.

— Вратарям запрещено накрывать шайбу, если они находятся не под воздействием соперника.

Очень интересное новшество, чем-то напоминающее введение. Пока совершенно непонятно, как оно будет работать. Ведь определять будет арбитр. Воздействует на голкипера или нет игрок, едущий к вратарю на скорости, но в момент накрывания шайбы находящийся в 3 метрах от него? А как быть с игроками за воротами, которых вратарь видит не сразу? Понятно только, что какие бы не были трактовки, вратари будут очень долго приспосабливаться, нервничать и, как следствие, пропускать больше голов. Чего все и хотят.

ЧТО НЕ ПРИНЯЛИ

— Увеличение ворот.

Да, горячие головы, которые ратовали за этот пункт, тоже были. Аргументы их понятны: вратари стали больше, их игра эволюционировала на порядок. Но сейчас экипировка вратарей регулируется правилами хоккея. В частности, в ИИХФ работает специальный человек, который перед каждым турниром замеряет щитки, блин и ловушку. Ради интереса, посмотрите, какие щитки-диваны были у вратарей 90-х.

Как правильно сказал наш лучший вратарь Сергей Бобровский в одном из интервью «СЭ» — увеличение ворот изменит всю динамику хоккея. Думаю, не надо объяснять, почему. Самим же вратарям придется полностью переучиваться, или вспоминать, когда они были маленькими, и ворота из-за этого были «больше».

— В первом и третьем периодах вратари защищают дальние от своих скамеек игроков ворота.

Говорят, это приведет к большему количеству шайб. Смысл в том, что команда при обороне своих ворот дважды за период играет с дальней лавкой, а не один раз, как сейчас Но то, что это будет приводить к большему количеству голов — еще бабушка надвое сказала.

— Введение дополнительной разметки за воротами для ограничения зоны, где вратари могут играть в шайбу клюшкой.

Как в НХЛ, где это правило работает уже несколько сезонов. В ИИХФ подумали, да решили не вводить такое за ненадобностью. В Национальной хоккейной лиге голкиперы «на ты» с клюшкой, и примеров, таких как Мартин Бродер, игравший словно третий защитник (а двое других, вместо того, чтобы начать атаку, сами открывались под передачу). В Европе так играть почти никто не умеет. Поэтому, пусть вратарь выходит далеко из ворот, ошибается, ему забьют гол, а довольная публика похохочет над ним.

ЧИСТЫЙ ХОККЕЙ

Отметим, что за все три пункта, что не приняли, представители ФХР, по информации «СЭ», голосовали «против». Ратовали они еще за один важный пункт, который не вошел в этот список, потому что, по сути, не является новым правилом. Правило старое — «Удар соперника клюшкой». Он запрещен и наказывается как минимум двухминутным штрафом. В предсезонных матчах НХЛ арбитры гораздо строже судили удары клюшкой, запрещая не только удары по рукам, встречающиеся чаще всего, но и по трусам, и по чужой клюшке. Подбивать клюшку по-прежнему можно, но не лупить по ней с размаху.

Зачем это нужно НХЛ? Ответ ясен. Новые трактовки помогают более техничным хоккеистам, которые украшают игру неожиданными решениями, нестандартными ходами и сложными техническими элементами. В интересах лиги — делать из незаурядных игроков новых звезд. Чем меньше обороняющаяся команда будет цеплять этих игроков, бить клюшкой на грани фола, тем красивее будет смотреться игра, будет выше результативность.

Наличие звезд, красивая игра, большое количество голов, новые рекорды результативности влияют на посещаемость, маркетинг, помогают лиге и клубам зарабатывать. Не только НХЛ, но и весь мировой хоккей должен идти по этому пути. Современный хоккей меняется: в большинстве матче — высокие скорости, много борьбы, но мало комбинаций, красивых обыгрышей один в один. Мне искренне жаль защитников, которые в очередной раз будут приспосабливаться к нововведениям, но техничным, незаурядным игрокам, которых в принципе не так много, нужно помогать. Потому что именно они делают игру. На отдельном судейском семинаре представители судейского департамента ИИХФ заверили, что уже в этом сезоне они будут поддерживать именно такой стандарт судейства.