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3 октября 2017, 22:26 | Хоккей | Р-Спорт

«Нефтяник» победил «Южный Урал» в матче Высшей хоккейной лиги

МОСКВА, 3 окт — Р-Спорт. Альметьевский «Нефтяник» победил «Южный Урал» из Орска в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая во вторник в Альметьевске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу «Нефтяника». В составе победителей шайбы забросили Александр Сорокин (53-я минута) и Никита Ядроец (57). У гостей отличился Константин Куликов (38).

В другом матче ижевская «Ижсталь» дома нанесла поражение «Горняку» (Учалы) со счетом 4:0.
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