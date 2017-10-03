Мастерюга навсегда! Сергею Гимаеву посмертно присуждена премия «ТЭФИ»
Свою «ТЭФИ» Сергей Гимаев заработал еще при жизни, и не один раз.
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Видимо, что-то случилось...
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Его можно было награждать еще тогда, когда «Матч-ТВ» не было даже в проекте, за одно лишь словосочетание «Баба с Ямы».
Оно ведь стало не только мемом, но и наиболее емко и весомо описало главную проблему современности. А именно: появление во всех сферах деятельности, во всех отраслях народного хозяйства большого количества, в том числе и в любимом им хоккее и на не менее любимом телевидении, низкоквалифицированных и малообразованных специалистов с высокой мотивацией и готовностью на все ради карьеры.
На
Он мог часами беседовать с болельщиками после матча. Или после игр «Легенд хоккея СССР», в которых участвовал с большим удовольствием. Не переодеваясь, не снимая коньков, долго говорил с совершенно неизвестными ему до этой минуты мужиками на одном с ними языке обо всем, от истории до наболевшего. Его и любили потому, что он ни с кем не чурался говорить о секретах профессии доступным всем языком. Не заумничал, не изображал из себя знающего больше окружающих. Точно таким же языком он общался и с тренерами, и с руководителями клубов. И в этом был его главный профессиональный секрет.
От его фраз, казавшихся телезрителям вполне нейтральными, периодически бились в истерике директоры клубов, краснели тренеры и агенты, а игроки иногда выдавали матчи «на разрыв аорты». Наильич не был комментатором в полном смысле этого слова, его и
Когда руководство СКА, ФХР, КХЛ, «Матч-ТВ» и «КХЛ-ТВ» стало единым и неделимым, Наильич первым заговорил о пагубности этого решения для нашего хоккея. О вреде для сборной, наносимым созданием облегченных условий для ее базового клуба и основных игроков. При живом Наильиче судьи еще
Про «ТЭФИ» Наильич
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