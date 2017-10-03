Хоккеисты «Немана» проведут выездной матч Лиги чемпионов с финской «Ювяскюлей»

Стартовое вбрасывание на арене «Лахи Тапиола» произойдет в 19.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи. Чемпион Беларуси по хоккею в экстралиге в текущем розыгрыше Лиги одержал одну победу в Гродно над хоккеистами австрийского клуба «Вены Кэпиталз» — 5:4 (в овертайме) и потерпел три поражения, уступив швейцарскому «Цугу» 2:3 (в основное время игры) и 2:3 (по буллитам), а также в гостях команде из Вены — 4:5 (по буллитам).

Турнирное положение в группе «С»: «Ювяскюля» — 9 (4), «Цуг» — 8 (4), «Неман» — 4 (4), «Вена» — 3 (4).

Для продолжения борьбы в Лиге чемпионов «Неману», который во второй раз принимает участие в этом турнире, необходимо занять первое или второе место в группе. Сегодняшний выездной матч с «Ювяскюлей» даст ответ, сможет ли «Неман» пробиться в плей-офф.

В сезоне-17/18 в экстралиге команда Сергея Пушкова занимает четвертое место, обыграв перед выездом в Финляндию молодежную сборную Беларуси 4:0, но потерпев поражение 23 сентября по буллитам от ХК «Брест» — 3:4. Однако в сентябре гродненцы добились двух самых значимых побед, победив по сумме двух встреч в полуфинале Кубка Салея минскую «Юность», и вышли в финал турнира, где 16 и 24 октября встретятся с хоккеистами «Гомеля».