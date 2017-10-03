Хоккеист «Сибири» поздравил болельщицу с 99-летием
Невероятно трогательный ролик сегодня появился на сайте хоккейного клуба «Сибирь». Видео уже набрало десятки восторженных комментариев. «Сибирь», которая славится своими преданными болельщиками, решила поздравить с днем рождения одну из своих давних фанаток — на днях ей исполнилось ни много ни мало 99 лет!
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Поздравить болельщицу приехал нападающий «Сибири» Андрей Сигарев. Таисия Федоровна в силу возраста уже не ходит в Ледовыйдворец, но по телевизору не пропускает ни одной игры «Сибири». Клуб о существовании такой преданной болельщицы узнал от ее дочери. Визит форварда с подарком для мамы стал неожиданностью.
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