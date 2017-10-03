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3 октября 2017, 7:30 | Хоккей | Вести - Новосибирск

Хоккеист «Сибири» поздравил болельщицу с 99-летием

Невероятно трогательный ролик сегодня появился на сайте хоккейного клуба «Сибирь». Видео уже набрало десятки восторженных комментариев. «Сибирь», которая славится своими преданными болельщиками, решила поздравить с днем рождения одну из своих давних фанаток — на днях ей исполнилось ни много ни мало 99 лет!

Невероятно трогательный ролик сегодня появился на сайте хоккейного клуба Сибирь. Видео уже набрало десятки восторженных комментариев. Сибирь которая славится своими преданными болельщиками решила поздравить с днем рождения одну из своих давних фанаток. На днях ей исполнилось ни много ни мало — 99 лет! Увеличить
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Поздравить болельщицу приехал нападающий «Сибири» Андрей Сигарев. Таисия Федоровна в силу возраста уже не ходит в Ледовыйдворец, но по телевизору не пропускает ни одной игры «Сибири». Клуб о существовании такой преданной болельщицы узнал от ее дочери. Визит форварда с подарком для мамы стал неожиданностью.
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