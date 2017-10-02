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2 октября 2017, 15:52 | Хоккей | dostup1.ru

Матч с «Куньлунем» перенесен на 18 октября и пройдет в Челябинске

Билеты, приобретенные на 2 октября, остаются в силе.

Матч «Куньлунь» vs «Трактор», который должен был состояться 2 октября, перенесен на 18 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба «черно-белых».

Хозяином встречи номинально будет китайский клуб, однако матч пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Начало встречи — в 19.00. Билеты, приобретенные на 2 октября, остаются в силе.

Перенос обусловлен тем, что в Шанхае, где в настоящее время «Куньлунь» принимает своих соперников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, пройдут мероприятия Коммунистической партии Китая.
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