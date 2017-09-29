«Зауралье» победило «Металлург» в матче ВХЛ
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт. Курганский клуб «Зауралье» победил новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в пятницу в Кургане, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу «Зауралья». Шайбы забросили Максим Первухин (42-я минута), Артем Железков (46) и Антон Рехтин (60).
«Зауралье» (11 очков) занимает 14-е место в таблице, «Металлург» (8) — 21-е.
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