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28 сентября 2017, 22:34 | Хоккей | Р-Спорт

Гол Баранова принес «Торосу» победу над петербургским «Динамо» в матче ВХЛ

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. «Торос» из Нефтекамска одержал победу над санкт-петербургским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Тороса». В составе победителей шайбы забросили Глеб Кузьмин (4-я минута) и Илья Баранов (28). У проигравших отличился Александр Шевченко (35).

В других матах зафиксированы следующие результаты:

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:5,

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Ценг Тоу» (Китай) — 2:3,

«Челмет» (Челябинск) — «КРС Хэйлунцзян» (Китай) — 5:7.
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