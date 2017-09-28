Гол Баранова принес «Торосу» победу над петербургским «Динамо» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Тороса». В составе победителей шайбы забросили Глеб Кузьмин (4-я минута) и Илья Баранов (28). У проигравших отличился Александр Шевченко (35).

В других матах зафиксированы следующие результаты:

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:5,

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Ценг Тоу» (Китай) — 2:3,

«Челмет» (Челябинск) — «КРС Хэйлунцзян» (Китай) — 5:7.