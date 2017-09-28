Гол Баранова принес «Торосу» победу над петербургским «Динамо» в матче ВХЛ
МОСКВА, 28 сен —
Р-Спорт. «Торос» из Нефтекамска одержал победу над санкт-петербургским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в
В других матах зафиксированы следующие результаты:
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:5,
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Ценг Тоу» (Китай) — 2:3,
«Челмет» (Челябинск) — «КРС Хэйлунцзян» (Китай) — 5:7.
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