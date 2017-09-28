ХК «Ростов» снова обыграл «Алтай» и поднялся на второе место в турнирной таблице

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Шайбы в ворота «Алтая» отправили Егор Кулаков и Алексей Алтухов. Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев отрицательно оценил игру своих подопечных.

«У нас просто безобразная реализация моментов. Порой до абсурда доходит, шайба уже перед пустыми воротами, а игроки не могут ее туда добить. Это началось еще в играх с “Мордовией”. В прошлом сезоне все нормально было, а что сейчас происходит, я пока не могу понять. Против нас команды всегда выходят с особым настроем и игроки это понимают. В большинстве, все вроде как получается. Правда акцент пока только на одно звено идет. Тут тоже нужно работать, так как второе и третье звено должны помогать в такие моменты своим партнерам», — заявил господин Пантелеев на послематчевой пресс-конференции, его слова приводятся в сообщении пресс-службы клуба.

Сейчас ХК «Ростов» с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице. Следующая игра пройдет 7 октября. Ростовчане встретятся с ХК «Юниор-Спутник».