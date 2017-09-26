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26 сентября 2017, 22:56 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» одержали 7-ю победу в ВХЛ, одолев «Нефтяник»

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» выиграло седьмой матч подряд в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), одержав победу над альметьевским «Нефтяником».

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Максим Джиошвили (4-я и 29-я минуты), Михаил Орлов (37), Илья Назаревич (44), Александр Шевченко (47) и Даниил Жарков (57), у гостей на 55-й шайбу забросил Александр Чиглинцев.

Результаты других матчей дня:

ЦСК ВВС (Самара) — «Дизель» (Пенза) — 1:0,

«Рязань» — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 5:3,

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Ижсталь» (Ижевск) — 4:2,

«Буран» (Воронеж) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2 (после овертайма),

«Барс» (Казань) — «Саров» — 3:2,

«Южный Урал» (Орск) — «Хэйлунцзян» (Харбин) — 5:1,

«Горняк» (Учалы) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 3:6,
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