Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» одержали 7-ю победу в ВХЛ, одолев «Нефтяник»
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» выиграло седьмой матч подряд в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), одержав победу над альметьевским «Нефтяником».
Встреча, состоявшаяся в
Результаты других матчей дня:
ЦСК ВВС (Самара) — «Дизель» (Пенза) — 1:0,
«Рязань» — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 5:3,
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Ижсталь» (Ижевск) — 4:2,
«Буран» (Воронеж) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2 (после овертайма),
«Барс» (Казань) — «Саров» — 3:2,
«Южный Урал» (Орск) — «Хэйлунцзян» (Харбин) — 5:1,
«Горняк» (Учалы) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 3:6,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter