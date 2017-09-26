Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» одержали 7-ю победу в ВХЛ, одолев «Нефтяник»

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» одержали победу в гостях над гродненским «Неманом» в ответном матче 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в полуфинале розыгрыша Кубка Беларуси, который с 2012 года переименован в Кубок Салея, но не вышли в финал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.