«Динамо» (Санкт-Петербург) забросило пять безответных шайб «Ижстали» в матче ВХЛ
МОСКВА, 24 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» разгромили ижевскую «Ижсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Игра, прошедшая в воскресенье в
Голкипер «Динамо» Александр Самонов отразил 24 броска.
Результаты других матчей дня:
«Горняк» (Учалы) — «КРС Хэйлунцзян» (Харбин) — 4:3,
«Южный Урал» (Орск) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 7:0,
ЦСК ВВС (Самара) — «Саров» — 1:2,
«Буран» (Воронеж) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 2:3, по буллитам,
«Рязань» — «Торос» (Нефтекамск) — 1:3,
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:0,
«Барс» (Казань) — «Дизель» (Пенза) — 1:0, по буллитам.
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