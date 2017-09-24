«Динамо» (Санкт-Петербург) забросило пять безответных шайб «Ижстали» в матче ВХЛ

Игра, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу действующего чемпиона ВХЛ. В составе победителей отличились Илья Назаревич (18-я минута), Станислав Кондратьев (28), Кирилл Тамбиев (36), Александр Шевченко (41) и Виталий Карамнов (51).

Голкипер «Динамо» Александр Самонов отразил 24 броска.

Результаты других матчей дня:

«Горняк» (Учалы) — «КРС Хэйлунцзян» (Харбин) — 4:3,

«Южный Урал» (Орск) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 7:0,

ЦСК ВВС (Самара) — «Саров» — 1:2,

«Буран» (Воронеж) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 2:3, по буллитам,

«Рязань» — «Торос» (Нефтекамск) — 1:3,

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:0,

«Барс» (Казань) — «Дизель» (Пенза) — 1:0, по буллитам.