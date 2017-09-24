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24 сентября 2017, 19:14 | Хоккей | Интерфакс

В Москве убит известный советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Легендарный советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев обнаружен убитым в своей московской квартире, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» осведомленный источник.

«В квартире на Открытом шоссе было обнаружено тело Виктора Толмачева с признаками насильственной смерти», — сказал он.

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы уже установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве, ее личность уточняется.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Виктор Толмачев в 1960-х выступал за ЦСКА и сборную СССР, в 1963—1966 годах становился чемпионом страны в составе ЦСКА. После ухода из армейского клуба основным вратарем ЦСКА стал Владислав Третьяк.
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