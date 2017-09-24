В Москве убит известный советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев

«В квартире на Открытом шоссе было обнаружено тело Виктора Толмачева с признаками насильственной смерти», — сказал он.

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По словам собеседника агентства, правоохранительные органы уже установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве, ее личность уточняется.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Виктор Толмачев в 1960-х выступал за ЦСКА и сборную СССР, в 1963—1966 годах становился чемпионом страны в составе ЦСКА. После ухода из армейского клуба основным вратарем ЦСКА стал Владислав Третьяк.