Хоккеисты «Звезды» обыграли «Спутник» в матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты чеховской «Звезды» обыграли нижнетагильский «Спутник» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, прошедшая в Нижнем Тагиле в субботу, завершилась со счетом 7:3 (1:1, 4:1, 2:1) в пользу «Звезды», в составе которой отличились Игорь Мясищев (19-я минута), Андрей Кузьменко (21), Иван Николишин (22), Андрей Светлаков (26), Александр Тимирев (31), Артем Антипов (41) и Павел Карнаухов (58). У «Спутника» шайбы забросили Егор Кожевников (19), Егор Рожков (30) и Михаил Юзеев (55).
Результаты других матчей:
«Рубин» (Тюмень) — «Сокол» (Красноярск) — 0:1 (в овертайме);.
«Челмет» (Челябинск) — «Химик» (Воскресенск) — 1:3;.
«Сарыaрка» (Караганда) — «Ермак» (Ангарск) — 2:3;.
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:2.
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