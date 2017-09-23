Хоккеисты «Звезды» обыграли «Спутник» в матче чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнем Тагиле в субботу, завершилась со счетом 7:3 (1:1, 4:1, 2:1) в пользу «Звезды», в составе которой отличились Игорь Мясищев (19-я минута), Андрей Кузьменко (21), Иван Николишин (22), Андрей Светлаков (26), Александр Тимирев (31), Артем Антипов (41) и Павел Карнаухов (58). У «Спутника» шайбы забросили Егор Кожевников (19), Егор Рожков (30) и Михаил Юзеев (55).

Результаты других матчей:

«Рубин» (Тюмень) — «Сокол» (Красноярск) — 0:1 (в овертайме);.

«Челмет» (Челябинск) — «Химик» (Воскресенск) — 1:3;.

«Сарыaрка» (Караганда) — «Ермак» (Ангарск) — 2:3;.

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:2.