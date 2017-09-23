Президента «Авангарда» Шалаева оштрафовали за критику судей после матча со СКА

По данным «Спорт-экспресса», за критику судей Шалаева оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Напомним, в конце третьего периода в матче со СКА защитник «Авангарда» Александр Осипов получил штраф 5+20, а затем омичей оштрафовали за нарушение численного состава. «Ястребы» в этой встрече проиграли 1:3.

Комментируя работу судей, президент «Авангарда» Владимир Шалаев поблагодарил арбитров за «великолепное» судейство, которое позволило зрителям «Арены Омск» увидеть хорошую игру.

«Хочу сказать спасибо судьям за великолепную работу, она была безупречна. Сегодня омским болельщикам именно судьи подарили великолепный и прекрасный хоккей. За это их болельщики и отблагодарили», — сказал тогда Шалаев.

Президент клуба, вероятно, ждал, что его будет ждать штраф, поскольку после своего громкого заявления сказал «пускай штрафуют!».

Работой арбитров в матче со СКА остался недоволен и губернатор Омской области Виктор Назаров. Он назвал судейство «грязным и отвратительным».

Любопытно, что арбитр Роман Гофман, судившим матч «Авангард» — СКА, в комментарии «СуперОмску» даже не стал отрицать обвинений в свой адрес.