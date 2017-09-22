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22 сентября 2017, 22:36 | Хоккей | Р-Спорт

«Нефтяник» обыграл «Рязань» и продлил победную серию в чемпионате ВХЛ

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Хоккеисты альметьевского «Нефтяника» на выезде победили «Рязань» и по-прежнему не проигрывают в регулярном чемпионате ВХЛ.

Игра, состоявшаяся в пятницу в Рязани, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Максим Хапов (18-я минута) и Кирилл Адамчук (36). У «Рязани» гол на счету Игоря Бондырева (26).

«Нефтяник» одержал шестую победу подряд и пока не проигрывает в текущем розыгрыше турнира. Следующий матч команда из Альметьевска проведет 24 сентября на выезде против «СКА-Невы» (Санкт-Петербург). «Рязань» в этот же день примет нефтекамский «Торос».

В другом матче пятницы воронежский «Буран» на своей арене со счетом 3:4 уступил ижевской «Ижстали», потерпев пятое поражение в шести играх.
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