Хоккеисты «Алматы» заработали важные очки в первой домашней игре чемпионата Казахстана

Первые свои домашние игры в этом сезоне провел ХК «Алматы» против усть-каменогорского «Алтай-Торпедо». Первая встреча этой пары завершилась с крупным счётом 4:0 в пользу хозяева льда. Шайбы в ворота соперника забросили Максим Рыбалко, Андрей Спиридонов, Дмитрий Лоханин и Рамазан Алдамжаров. Во втором матче алматинские хоккеисты также сумели порадовать своих болельщиков множеством забитых голов. На шайбы Евграфова, Рахманова, Билалова, Огородникова и Спиридонова из Алматы двумя заброшенными ответили гости Шестаков и Тлуебаев, но выиграть этот матч восточноказахстанцам так и не удалось. Итог встречи 5:2 ХК «Алматы» оказался сильнее «Алтай-Торпедо» и заработал важные очки.

«После выезда нам очень нужны были эти очки. Вроде хорошо играли, просто не реализовали больше моментов. На все матчи готовимся и всегда ставим цель выиграть. Стараемся. Хотим достичь максимального результата, — отметил после завершения матча игрок ХК «Алматы» Ильнар Мисбахов.