Хоккеисты «Алматы» заработали важные очки в первой домашней игре чемпионата Казахстана
В период с 19 по 20 сентября в Алматы на «Халык Арене» прошли матчи третьего тура чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги, сообщает
информационно-спортивный ХАБ.
Первые свои домашние игры в этом сезоне провел ХК «Алматы» против
«После выезда нам очень нужны были эти очки. Вроде хорошо играли, просто не реализовали больше моментов. На все матчи готовимся и всегда ставим цель выиграть. Стараемся. Хотим достичь максимального результата, — отметил после завершения матча игрок ХК «Алматы» Ильнар Мисбахов.
Добавим, что следующие матчи подопечные Игоря Дорохина также будут проводить дома на «Халык Арене»
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