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21 сентября 2017, 16:20 | Хоккей | Prosports.kz

Хоккеисты «Алматы» заработали важные очки в первой домашней игре чемпионата Казахстана

В период с 19 по 20 сентября в Алматы на «Халык Арене» прошли матчи третьего тура чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Первые свои домашние игры в этом сезоне провел ХК «Алматы» против усть-каменогорского «Алтай-Торпедо». Первая встреча этой пары завершилась с крупным счётом 4:0 в пользу хозяева льда. Шайбы в ворота соперника забросили Максим Рыбалко, Андрей Спиридонов, Дмитрий Лоханин и Рамазан Алдамжаров. Во втором матче алматинские хоккеисты также сумели порадовать своих болельщиков множеством забитых голов. На шайбы Евграфова, Рахманова, Билалова, Огородникова и Спиридонова из Алматы двумя заброшенными ответили гости Шестаков и Тлуебаев, но выиграть этот матч восточноказахстанцам так и не удалось. Итог встречи 5:2 ХК «Алматы» оказался сильнее «Алтай-Торпедо» и заработал важные очки.

«После выезда нам очень нужны были эти очки. Вроде хорошо играли, просто не реализовали больше моментов. На все матчи готовимся и всегда ставим цель выиграть. Стараемся. Хотим достичь максимального результата, — отметил после завершения матча игрок ХК «Алматы» Ильнар Мисбахов.

Добавим, что следующие матчи подопечные Игоря Дорохина также будут проводить дома на «Халык Арене» 23—24 сентября против павлодарского «Иртыша» и 28—29 сентября против команды «Бейбарыс».

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