«Рязань» дома победила «Ижсталь» в матче Высшей хоккейной лиги

Встреча, прошедшая в среду в Рязани, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Игорь Бондырев (5-я минута), Александр Репьях (41) и Кирилл Маслов (46). У проигравших отличился Антон Кочуров (26).

Другие матчи дня в ВХЛ завершились со следующими результатами:

«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 (ОТ),

«Ценг Тоу» (Китай) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:2 (ОТ),

«Молот-Прикамье» (Пермь) — ЦСК ВВС (Самара) — 2:1,

«Торос» (Нефтекамск) — «Барс» (Казань) — 4:0,

«Буран» (Воронеж) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:1.