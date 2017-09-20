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https://sport.mail.ru/news/hockey/31072629/
20 сентября 2017, 22:32 | Хоккей | Р-Спорт

«Рязань» дома победила «Ижсталь» в матче Высшей хоккейной лиги

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. «Рязань» дома обыграла ижевскую «Ижсталь» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в среду в Рязани, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Игорь Бондырев (5-я минута), Александр Репьях (41) и Кирилл Маслов (46). У проигравших отличился Антон Кочуров (26).

Другие матчи дня в ВХЛ завершились со следующими результатами:

«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 (ОТ),

«Ценг Тоу» (Китай) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:2 (ОТ),

«Молот-Прикамье» (Пермь) — ЦСК ВВС (Самара) — 2:1,

«Торос» (Нефтекамск) — «Барс» (Казань) — 4:0,

«Буран» (Воронеж) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:1.
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