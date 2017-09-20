«Рязань» дома победила «Ижсталь» в матче Высшей хоккейной лиги
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. «Рязань» дома обыграла ижевскую «Ижсталь» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Рязани, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Игорь Бондырев (5-я минута), Александр Репьях (41) и Кирилл Маслов (46). У проигравших отличился Антон Кочуров (26).
Другие матчи дня в ВХЛ завершились со следующими результатами:
«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 (ОТ),
«Ценг Тоу» (Китай) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:2 (ОТ),
«Молот-Прикамье» (Пермь) — ЦСК ВВС (Самара) — 2:1,
«Торос» (Нефтекамск) — «Барс» (Казань) — 4:0,
«Буран» (Воронеж) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:1.
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