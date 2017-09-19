«Южный Урал» победил «Звезду» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ

Встреча, состоявшаяся во вторник в Орске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Денис Скатов (56-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Иван Гавриленко (3). У гостей отличились Александр Тимирёв (12) и Вадим Хлопотов (42).

Результаты других матчей дня:

«Металлург» (Новокузнецк) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1),

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Сокол» (Красноярск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0),

«Горняк» (Учалы) — «Химик» (Воскресенск) — 2:3 (0:0, 1:3, 0:1).