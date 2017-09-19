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19 сентября 2017, 9:43 | Хоккей | Город Казань.KZN.RU

Казанский «Ак Барс» одержал самую крупную победу в сезоне

(Город Казань KZN.RU, 19 сентября). Казанский «Ак Барс» одержал самую крупную победу в сезоне. Дома «барсы» разгромили рижский клуб «Динамо» со счетом 7:2.

Дома барсы разгромили рижский клуб Динамо со счетом 7:2. Увеличить
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На 6 минуте казанцы отличились дважды. Сначала Иржи Секач после красивой комбинации обвел вратаря соперника и забил гол в пустые ворота, а спустя 20 секунд Роман Абросимов после паса из-за ворот отправил вторую шайбу в сетку. На 13 минуте гости сократили разрыв в счете — Дэнни Кристо отправил игровой снаряд под перекладину ворот «барсов».

Третий гол в ворота «Динамо» забил И. Секач. На 28 минуте нападающий «Ак Барса», совершив проход, кистевым броском поразил ворота рижан. Через 40 секунд форвард казанцев Никита Языков воспользовался пасом Федора Малыхина и упрочил преимущество хозяев. Гости забили на 34 минуте, но за секунды до окончания второго периода «Ак Барс» реализовал численное большинство. Шайбу забросил Джастин Азеведо.

В третьем периоде хозяева отличились еще дважды — голы на свой счет записали Артем Лукоянов и И. Секач.

Следующий матч «барсы» проведут в Братиславе 20 сентября против местного клуба «Слован», сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».
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