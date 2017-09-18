Хоккеисты «Барса» обыграли «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Перми, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Дмитрий Каштанов (2-я минута), Никита Сошнин (35), Денис Голубев (43) и Владислав Кара (48). У пермяков шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (4), Арсений Ерохин (14) и Руслан Шайхулов (60).

Результаты других матчей дня:

«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:3,

«Ценг Тоу» (Китай) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:2,

«Торос» (Нефтекамск) — ЦСК ВВС (Самара) — 5:0.