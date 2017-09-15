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15 сентября 2017, 22:01 | Хоккей | Р-Спорт

Петербургское «Динамо» обыграло воскресенский «Химик» в матче ВХЛ

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» обыграло на выезде воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

<nobr>Санкт-петербургское</nobr> Динамо обыграло на выезде воскресенский Химик в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (<span class=error>ВХЛ</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Воскресенске, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу забросил на 20-й минуте Сергей Шестаков.

В другом матче дня красноярский «Сокол» обыграл на своем льду нижнетагильский «Спутник» со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). В составе «Сокола» во втором матче подряд отличился Александр Семин (49), также шайбы забросили Артем Потылицын (15), Михаил Железнов (47) и Антон Гловацкий (59).

Результаты других игр дня:

«Ермак» (Ангарск) — «Челмет» (Челябинск) — 4:2,

«Металлург» (Новокузнецк) — «Горняк» (Учалы) — 2:4,

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Дизель» (Пенза) — 4:1,

«Торос» (Нефтекамск) — «Саров» — 3:2 (ОТ),

«Звезда» (Чехов) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:3.
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