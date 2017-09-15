Петербургское «Динамо» обыграло воскресенский «Химик» в матче ВХЛ
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» обыграло на выезде воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
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Встреча, прошедшая в пятницу в Воскресенске, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу забросил на 20-й минуте Сергей Шестаков.
В другом матче дня красноярский «Сокол» обыграл на своем льду нижнетагильский «Спутник» со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). В составе «Сокола» во втором матче подряд отличился Александр Семин (49), также шайбы забросили Артем Потылицын (15), Михаил Железнов (47) и Антон Гловацкий (59).
Результаты других игр дня:
«Ермак» (Ангарск) — «Челмет» (Челябинск) — 4:2,
«Металлург» (Новокузнецк) — «Горняк» (Учалы) — 2:4,
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Дизель» (Пенза) — 4:1,
«Торос» (Нефтекамск) — «Саров» — 3:2 (ОТ),
«Звезда» (Чехов) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:3.
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