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15 сентября 2017, 18:58 | Хоккей | ТАСС

Фазель: Семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительными

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Семь допинг-проб из 400, которые были взяты Международной федерацией хоккея (IIHF) и Федерацией хоккея России (ФХР) в 2016 году, оказались положительными. Об этом на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил президент IIHF Рене Фазель.

Фазель: Семь допинг-проб взятых IIHF и ФХР в 2016 году оказались положительными - Фото Увеличить
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«РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] в прошлом году не работало, поэтому IIHF и ФХР провели 300 тестов, из них было семь положительных проб. А с учетом юниорской и женской лиг было взято 400 допинг-проб. На следующий сезон для подготовки к Играм мы вместе с ФХР, Континентальной хоккейной лигой и подразделением в Лозанне проведем 300 тестов».

Сессия МОК проходит в Лиме.
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Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018

Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не видит оснований не допускать мужскую и женскую сборные России к участию в Олимпийских играх 2018 года. Об этом на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.
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