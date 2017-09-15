Фазель: Семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительными

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«РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] в прошлом году не работало, поэтому IIHF и ФХР провели 300 тестов, из них было семь положительных проб. А с учетом юниорской и женской лиг было взято 400 допинг-проб. На следующий сезон для подготовки к Играм мы вместе с ФХР, Континентальной хоккейной лигой и подразделением в Лозанне проведем 300 тестов».

Сессия МОК проходит в Лиме.