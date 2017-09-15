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https://sport.mail.ru/news/hockey/31020954/
15 сентября 2017, 18:22 | Хоккей | Lenta.Ru

Хоккеистам из ВХЛ запретили послематчевые рукопожатия

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) с сезона 2017/2018 запретила игрокам послематчевые рукопожатия. Об этом сообщает Бизнес Online.

«Почему не проводились послематчевые рукопожатия? Вчера мне позвонил директор нашего спортклуба и сказал, что болельщики “Сокола” обижаются, почему вы руки команде не пожали. Я ему отвечаю, что пусть болельщики читают внимательно регламент», — заявил главный тренер «Южного Урала» из Орска Евгений Зиновьев после матча с ангарским «Ермаком».

Согласно новому правилу, игрокам разрешено общаться после игр, но не жать руки друг другу. Рукопожатия разрешены только после завершения серий плей-офф. Клубы поставлены в известность об изменениях в регламенте.

По информации источника, подобные нововведения в ближайшее время могут коснуться и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Чемпионат Высшей хоккейной лиги стартовал 9 августа. В матче открытия сезона усть-каменогорское «Торпедо» в овертайме уступило на домашней арене курганскому «Зауралью» — 3:4. Действующим чемпионом является «Динамо» из подмосковной Балашихи.
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