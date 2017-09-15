Задоров вздумал воевать с «Колорадо». Прав ли молодой защитник?

Посмотрели матч «Салават Юлаев» — «Торпедо»? Загрустили? А именно такой уфимский клуб я видел на турнире в Нижнем Новгороде и потому волновался по поводу потери еще одной зрелищной команды. Начало чемпионата, матчи с «Барысом», «Сочи», «Нефтехимиком» и «Амуром» вроде бы показали, что беспокойство было напрасным, но еще перед встречей с «Витязем» в Подольске Леонид Вайсфельд сказал: «Я совсем не волнуюсь по поводу результатов, так как прекрасно понимаю, что делает Эркка Вестерлунд».

И в четверг мы убедились, что именно он делает. Вся команда работает на оборону, играет аккуратно и старается ошибаться по минимуму. А впереди рано или поздно у мастеров, типа Линуса Умарка, всегда будет возможность забить. На это очень скучно смотреть. Но это приносит результат. Я просто думаю, что такая игра ненадолго, рано или поздно команда вспомнит, за что ее любят, и побежит вперед, бросив Бена Скривенса, забьет восемь шайб, пропустит пять. Но с каждым разом это будет все реже и реже, а потом окончательно исчезнет к плей-офф. Хотя, напомним, что между концовкой регулярного чемпионата и вторым этапом — большая пауза. Сохранить подобный стиль будет непросто.

НЕСПРАВЕДЛИВАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ САННИКОВА.

Еще один довольно спорный момент случился в КХЛ. Нападающий «Сибири» Степан Санников получил два матча дисквалификации за момент, который случился во время игры с «Витязем». Он столкнулся с арбитром и спортивно-дисциплинарный комитет оценил это, как «оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков». Сразу скажу, я сторонник самого жесткого наказания за попытку физического воздействия на арбитра. Говорят, что в регламенте прописано наказание от трех до восьми игр, но хорошо бы верхний «потолок» убрать.

Но, заметьте, в моменте с Санниковым применена не эта статья, а другая. Получается, что пострадал он не за столкновение с судьей (это было бы «физическое воздействие»), а за неуважительное отношение. И тут хотелось бы получить развернутый комментарий. Да, в игре против «Витязя» Степан был на взводе, постоянно вступал в споры, но мало ли кто у нас спорит? Слова, которые говорят на льду, не всегда имеют прямой смысл. Степан же не был наказан во время матча, значит, ничего страшного не было. Но было столкновение. Я четко вижу на видео, что Санников закладывает вираж, видит арбитра с вытянутой рукой и пытается уйти от контакта, но не получается. Никакой Алексей Горский меня не убедит, что все сделано специально. Кроме того, разве Санников раньше был замечен в подобных нарушениях? Очень жестокое и, кажется, несправедливое наказание.

КОНФЛИКТ ЗАДОРОВА.

Никита Задоров не прибыл в тренировочный лагерь «Колорадо», так как до сих пор не подписал контракт с клубом. Наш защитник не заключает договор, так как ему предлагают гораздо меньше денег, чем он хочет. Цена вопроса — примерно миллион за сезон, но это не так много, как кажется. Но и не мало. Можно было бы крикнуть, эй, молодой, чего ты! И так предлагают отличные деньги, подписывай контракт.

Но, знаете, сейчас в Россию вернулось много ребят из Северной Америки, они рассказывают много историй «не для прессы» и я, например, четко понимаю, почему Никита не торопится принимать первое предложение. Сумма контракта — это показатель того, рассчитывают ли на тебя. При маленьком контракте ты всегда можешь стать жертвой, если что-то пойдет не так. Взять того же Алексея Марченко, который внезапно вылетел из состава «Детройта», хотя ни на льду, ни в быту ни делал ровным счетом ничего, чтобы получить такое отношение к себе. Уверен, что сам Задоров все это прекрасно понимает, он и его представитель в курсе, сколько денег у «Колорадо» под «потолком», да и его предложение не выглядит безумным. Это действительно бизнес, так что не надо осуждать Никиту в этой борьбе.

Спасите «крестного отца». Захаркин в шаге от увольнения.

ОТКАЗ «ЮГРЫ» ОТ ЛЕГИОНЕРА.

В истории с тем, что «Югра» внесла в список отказов американского форварда Джереми Морена есть только один вопрос. Кто именно был за то, чтобы подписать с ним контракт? Это же очень серьезная трансферная ошибка, а в Ханты-Мансийске должны работать так, чтобы избегать ляпов. На зарплаты у клуба слишком мало денег, чтобы они могли брать легионера, затем отказываться от него, выплачивая 50 процентов от суммы контракта. Морин подписал договор с клубом 10 августа. Прошел месяц и три матча в КХЛ, а он вдруг стал неинтересен.

Вопросы у тренера к нему были уже на турнире в Омске, то есть Игорь Захаркин сам не понимал, как такой хоккеист оказался в его составе. Там ведь были и другие люди, чье появление вызывало удивление у тренера. Морин приехал в Россию после довольно среднего сезона в АХЛ, где на его счету было 30 очков в 63 матчах за две разные команды. Свой лучший сезон он провел в 2014 году, но тоже в Американской хоккейной лиги. После этого было стабильное падение по статистике, но ему предложили контракт в России. А сейчас отказываются. Много вопросов к менеджерам клуба, очень много. ​