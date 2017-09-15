Задоров вздумал воевать с «Колорадо». Прав ли молодой защитник?
Обзор дня Алексея Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Посмотрели матч «Салават Юлаев» — «Торпедо»? Загрустили? А именно такой уфимский клуб я видел на турнире в Нижнем Новгороде и потому волновался по поводу потери еще одной зрелищной команды. Начало чемпионата, матчи с «Барысом», «Сочи», «Нефтехимиком» и «Амуром» вроде бы показали, что беспокойство было напрасным, но еще перед встречей с «Витязем» в Подольске Леонид Вайсфельд сказал: «Я совсем не волнуюсь по поводу результатов, так как прекрасно понимаю, что делает Эркка Вестерлунд».
И в четверг мы убедились, что именно он делает. Вся команда работает на оборону, играет аккуратно и старается ошибаться по минимуму. А впереди рано или поздно у мастеров, типа Линуса Умарка, всегда будет возможность забить. На это очень скучно смотреть. Но это приносит результат. Я просто думаю, что такая игра ненадолго, рано или поздно команда вспомнит, за что ее любят, и побежит вперед, бросив Бена Скривенса, забьет восемь шайб, пропустит пять. Но с каждым разом это будет все реже и реже, а потом окончательно исчезнет к
НЕСПРАВЕДЛИВАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ САННИКОВА.
Еще один довольно спорный момент случился в КХЛ. Нападающий «Сибири» Степан Санников получил два матча дисквалификации за момент, который случился во время игры с «Витязем». Он столкнулся с арбитром и
Но, заметьте, в моменте с Санниковым применена не эта статья, а другая. Получается, что пострадал он не за столкновение с судьей (это было бы «физическое воздействие»), а за неуважительное отношение. И тут хотелось бы получить развернутый комментарий. Да, в игре против «Витязя» Степан был на взводе, постоянно вступал в споры, но мало ли кто у нас спорит? Слова, которые говорят на льду, не всегда имеют прямой смысл. Степан же не был наказан во время матча, значит, ничего страшного не было. Но было столкновение. Я четко вижу на видео, что Санников закладывает вираж, видит арбитра с вытянутой рукой и пытается уйти от контакта, но не получается. Никакой Алексей Горский меня не убедит, что все сделано специально. Кроме того, разве Санников раньше был замечен в подобных нарушениях? Очень жестокое и, кажется, несправедливое наказание.
КОНФЛИКТ ЗАДОРОВА.
Никита Задоров не прибыл в тренировочный лагерь «Колорадо», так как до сих пор не подписал контракт с клубом. Наш защитник не заключает договор, так как ему предлагают гораздо меньше денег, чем он хочет. Цена вопроса — примерно миллион за сезон, но это не так много, как кажется. Но и не мало. Можно было бы крикнуть, эй, молодой, чего ты! И так предлагают отличные деньги, подписывай контракт.
Но, знаете, сейчас в Россию вернулось много ребят из Северной Америки, они рассказывают много историй «не для прессы» и я, например, четко понимаю, почему Никита не торопится принимать первое предложение. Сумма контракта — это показатель того, рассчитывают ли на тебя. При маленьком контракте ты всегда можешь стать жертвой, если
Спасите «крестного отца». Захаркин в шаге от увольнения.
ОТКАЗ «ЮГРЫ» ОТ ЛЕГИОНЕРА.
В истории с тем, что «Югра» внесла в список отказов американского форварда Джереми Морена есть только один вопрос. Кто именно был за то, чтобы подписать с ним контракт? Это же очень серьезная трансферная ошибка, а в
Вопросы у тренера к нему были уже на турнире в Омске, то есть Игорь Захаркин сам не понимал, как такой хоккеист оказался в его составе. Там ведь были и другие люди, чье появление вызывало удивление у тренера. Морин приехал в Россию после довольно среднего сезона в АХЛ, где на его счету было 30 очков в 63 матчах за две разные команды. Свой лучший сезон он провел в 2014 году, но тоже в Американской хоккейной лиги. После этого было стабильное падение по статистике, но ему предложили контракт в России. А сейчас отказываются. Много вопросов к менеджерам клуба, очень много.
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