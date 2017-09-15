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15 сентября 2017, 11:58 | Хоккей | Om1.ru

На «Арене-Омск» разрешили продавать алкогольное пиво

Об этом на официальном сайте ХК «Авангард» заявил президент клуба Виктор Шалаев.

Уже в это воскресенье, 17 сентября, болельщики смогут прийти на хоккейных матч «Авангарда» против «Югры» и купить алкогольный напиток.

Накануне прошла встреча президента ХК «Авангард» и заместителя начальника полиции УМВД по охране общественного порядка Юрием Виноградовым.

Владимир Шалаев, президент ХК «Авангард»:

 — Клуб учел все замечания, и теперь со следующего домашнего матча для наших болельщиков будет открыта продажа пива на «Арене Омск». Разумеется, в полном соответствии с законом, в специально отведенных для этого местах.

Как пояснили Om1.ru в пресс-службе ХК «Авангард» на арене будут выделены специальные зоны, где болельщики смогут купить алкогольный напиток. Отметим, что с пивом на лед будут пускать.
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