На «Арене-Омск» разрешили продавать алкогольное пиво
Об этом на официальном сайте ХК «Авангард» заявил президент клуба Виктор Шалаев.
Уже в это воскресенье, 17 сентября, болельщики смогут прийти на хоккейных матч «Авангарда» против «Югры» и купить алкогольный напиток.
Накануне прошла встреча президента ХК «Авангард» и заместителя начальника полиции УМВД по охране общественного порядка Юрием Виноградовым.
Владимир Шалаев, президент ХК «Авангард»:
— Клуб учел все замечания, и теперь со следующего домашнего матча для наших болельщиков будет открыта продажа пива на «Арене Омск». Разумеется, в полном соответствии с законом, в специально отведенных для этого местах.
Как пояснили Om1.ru в
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