На «Арене-Омск» разрешили продавать алкогольное пиво

Уже в это воскресенье, 17 сентября, болельщики смогут прийти на хоккейных матч «Авангарда» против «Югры» и купить алкогольный напиток.

Накануне прошла встреча президента ХК «Авангард» и заместителя начальника полиции УМВД по охране общественного порядка Юрием Виноградовым.

Владимир Шалаев, президент ХК «Авангард»:

— Клуб учел все замечания, и теперь со следующего домашнего матча для наших болельщиков будет открыта продажа пива на «Арене Омск». Разумеется, в полном соответствии с законом, в специально отведенных для этого местах.