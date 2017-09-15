Фрэнк Маховлич: Я отвернул болт и услышал страшный грохот
На торжественной церемонии празднования 45-летнего юбилея Суперсерии-72 один из капитанов сборной Канады, шестикратный обладатель Кубка Стэнли Фрэнк Маховлич вел себя скромно.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Но когда журналисты узнали, кто перед ними, засыпали канадскую мегазвезду вопросами.
Фрэнк Маховлич прибыл в Москву вместе со своим младшим братом Питом, который котировался куда ниже. Примерно как Игорь Радулов на фоне Александра. В Музее хоккея к Фрэнку обращались исключительно «сенатор». В сенате Канады он представлял Торонто и привез в Москву послание от мэра этого города, который считается Меккой североамериканского хоккея. Президент ФХР Владислав Третьяк принял увесистую папку и пообещал присовокупить ее к экспонатам музея.
— Фрэнк, что вы думали во время рукопожатия с советским капитаном Виктором Кузькиным?
— Да, помню этого худого жилистого парня, очень цепкий защитник, локтями ловко работал. А думали мы все, сколько голов забьем русским. Но уже в первом периоде наши планы обрушились. В раздевалке наш коуч Гарри Синден сказал: «Парни, все ведь идет по плану?» В ответ тишина. Русские нас измотали. Сил не осталось. Они оказались чертовски хороши.
— Кто особенно?
— Харламов! Потрясающая скорость, катание, маневренность. Справиться с ним было невозможно. В Москве восхищался Якушевым. Как и я он играл на левом фланге, мог одним толчком ноги оставить сзади защитников. Если дать ему раскатиться, то любую оборону сметет, не заметит. Да и бросок тоже потрясающий.
— Якушева перед Суперсерией сравнивали с вашим младшим братом Питом. Говорили, что такой же габаритный, но куда сильнее канадца.
— Я не читал газет по утрам. Не верил в то, что они пишут. Да, славы досталось больше мне, но Пит — очень трудолюбивый парень. Во втором матче в Торонто забил гол, кажется, третий. Так вот я ставлю эту шайбу на одно из первых мест во всей серии. Пит обвел вашего защитника лоб в лоб и перехитрил Третьяка.
— Этот защитник — спартаковец Евгений Паладьев — до последних минут своей жизни корил себя за тот гол…
Кстати, в Торонто, где меня
— Что случилось в московском отеле «Националь»?
— Нас все время пугали КГБ. Говорили, что везде русские чекисты, шпионы. В Москве показали на крупного парня в команде Советов. Вот, мол, агент КГБ. А это оказался молодой игрок…
— Волчков!
— Да. Я этого «шпиона» здесь сейчас увидел. Мы искали в отеле жучки. Под ковром в номере я обнаружил
— В 1974-м вы снова сыграли против сборной СССР?
— Это была отличная серия. Я уже был в ВХА. Мы здорово подготовились и в Канаде играли на равных. Но в Москве сказался возраст, да и русские не позволяли себе расслабиться. Впрочем, если б не этот канадский судья, не засчитавший гол на последних секундах шестого матча, могли бы вытащить серию.
— Как изменилась Москва по сравнению с 1970-ми?
— Это абсолютно другой город. Во всем. Бывал в Югославии, ведь мои корни оттуда. Ваша столица краше. А Сочи — это
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