«Нефтяник» обыграл на своем льду «Барс» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Альметьевске, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Денис Курепанов (4-я минута), Александр Чиглинцев (9) и Никита Ядроец (32).

Результаты других матчей дня:

«Ижсталь» (Ижевск) — ЦСК ВВС (Самара) — 3:1,

«Ценг Тоу» (Китай) — «Рязань» — 1:0,

«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «Буран» (Воронеж) — 4:2.