Канадцы официально извинились за отказ от рукопожатия после 1-й игры Суперсерии-1972

В четверг в Музее хоккея в Москве прошла торжественная церемония чествования участников Суперсерии-1972, событие было посвящено 45-летию знаменитого противостояния хоккейных сборных СССР и Канады.

«В этот день от лица всей сборной Канады я хотел бы принести официальные извинения команде СССР за наш уход с рукопожатия после первой игры Суперсерии 45 лет назад. Это не было проявлением неуважения, мы просто не знали протокол», — сказал глава канадской делегации, участник Суперсерии Пэт Стэплтон в ходе церемонии.

Серия из восьми игр (первые четыре матча прошли в Канаде, следующие четыре — в Москве) между сборными СССР и Канады прошла в сентябре 1972 года. Канадские хоккеисты одержали четыре победы, советские — три, еще одна игра завершилась вничью.