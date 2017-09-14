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14 сентября 2017, 18:34 | Хоккей | Р-Спорт

Канадцы официально извинились за отказ от рукопожатия после 1-й игры Суперсерии-1972

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная Канады принесла официальные извинения команде СССР за отказ от рукопожатия после первой игры хоккейной Суперсерии 1972 года в ходе торжественной церемонии чествования участников матчей.

В четверг в Музее хоккея в Москве прошла торжественная церемония чествования участников Суперсерии-1972, событие было посвящено 45-летию знаменитого противостояния хоккейных сборных СССР и Канады.

«В этот день от лица всей сборной Канады я хотел бы принести официальные извинения команде СССР за наш уход с рукопожатия после первой игры Суперсерии 45 лет назад. Это не было проявлением неуважения, мы просто не знали протокол», — сказал глава канадской делегации, участник Суперсерии Пэт Стэплтон в ходе церемонии.

Серия из восьми игр (первые четыре матча прошли в Канаде, следующие четыре — в Москве) между сборными СССР и Канады прошла в сентябре 1972 года. Канадские хоккеисты одержали четыре победы, советские — три, еще одна игра завершилась вничью.
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