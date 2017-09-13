Путин вместе с участниками суперсерии 1972 года посмотрел матч юных хоккеистов в Сочи

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Юноши 2003 года рождения из подмосковных команд «Луч» и «Виктория» играли на ледовой арене «Шайба» образовательного центра «Сириус». Путин смотрел третий период матча, вместе с ним на трибуне присутствовали Владислав Третьяк, Александр Мартынюк, Александр Якушев и другие. Кроме того, в Сочи приехали игроки канадской сборной 1972 года, с Пэтом Стэплтоном и Деннисом Халлом Путин пообщался через переводчика, после все вместе вышли на лед, чтобы поздравить участников соревнований. Команда «Виктория» победила со счетом 9:0.

Президент поздравил ребят обеих команд, отметив, что на матч приехали выдающиеся игроки в истории хоккея, «те, кто сделал много для развития хоккея». Пообщались с юными хоккеистами и канадские ветераны, рассказав несколько смешных историй из своей спортивной карьеры.

Вячеслав Фетисов напутствовал ребят словами о том, что сейчас у них возможности, которых в Советском Союзе не было. «В 1972 году у нас было на всю страну 30 катков, после прихода Владимира Владимировича сейчас их 500», — сказал он. Перед матчем российскому лидеру продемонстрировали новый тренировочный центр по хоккею при «Сириусе». Демонстрацию на экранах ему показывали мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмешева.

Собянин сообщил, что в рамках его визита в «Сириус» был обсужден важный вопрос. «Ребята (выпускники “Сириуса” — прим. ТАСС) поступают в вузы и теряются. Договорились о том, чтобы по программе “Отложенные контракты” компании подписывали контракт, чтобы студент знал, что после вуза он выходит на работу именно в эту компанию», — отметил мэр.

«Перед “Сириусом” и стоит такая задача — доводить до рабочего места», — подтвердил Путин.

Суперсерия СССР — Канада 1972 года

Суперсерия СССР — Канада проходила со 2 по 28 сентября 1972 года. Четыре игры состоялись в различных канадских городах, четыре — в московском Дворце спорта «Лужники». После семи поединков, один из которых закончился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев. Этот результат позволил сборной Канады одержать общую победу в суперсерии.

Наиболее результативными участниками суперсерии стали Александр Якушев, Фил Эспозито и Пол Хендерсон, забросившие по семь шайб.