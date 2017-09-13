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13 сентября 2017, 21:51 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеисты «СКА-Невы» обыграли «Химик» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Хоккеисты «СКА-Невы» (Санкт-Петербург) обыграли «Химик» из Воскресенска в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Воскресенске, завершилась со счетом 5:4 (2:2, 3:1, 0:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Андрей Рычагов (3-я минута), Иван Крылов (7), Максим Мальцев (26), Ахмед Гимбатов (31) и Илья Коренев (32). У хозяев льда шайбы забросили Александр Дельнов (6), Дмитрий Черных (18), Николай Богомолов (35) и Илья Павлюков (60).

Результаты других матчей дня:

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Саров» — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0);.

«Торос» (Нефтекамск) — «Дизель» (Пенза) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1);.

«Звезда» (Чехов) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:3, буллиты (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
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