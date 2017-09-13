Третьяк: Овечкину нужно смириться с тем, что он не сможет участвовать в ОИ-2018
СОЧИ, 13 сен — РИА Новости, Ольга Захарова. Выступающему в НХЛ российскому хоккеисту Александру Овечкину нужно смириться с тем, что он не сможет участвовать в Олимпиаде-2018, и продолжить играть за «Вашингтон», заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018. Вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Во вторник президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что шансов на более позднюю сделку с НХЛ больше нет.
Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона», заявлял, что, несмотря на решение НХЛ, все равно намерен участвовать в Играх-2018, его поддержали Евгений Кузнецов и Евгений Малкин. По словам Фазеля, IIHF «нужно посмотреть», что можно сделать касаемо игроков, заявивших, что они приедут на Игры.
«Что теперь делать Овечкину? Ничего. Играть за “Вашингтон”. Ему надо смириться с этим. Уже Международная федерация хоккея приняла решение, что игрокам, у которых есть контракт, не разрешат играть. Ничего мы не можем сделать. К правилам надо прислушиваться. Он (Овечкин) молодец, он хотел играть, но, к сожалению, НХЛ и Международная федерация не разрешают», — сказал Третьяк РИА Новости в Сочи, где проходят мероприятия, посвященные 45-летию Суперсерии-72 СССР — Канада.
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