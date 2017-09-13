Шайба Александра Семина помогла «Соколу» победить «Челмет» в матче чемпионата ВХЛ

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Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. Семин открыл счет в матче на 15-й минуте, а еще ассистировал Вячеславу Андрющенко, который забросил победную шайбу на 42-й минуте. Также у хозяев отличился Петер Зузин (39). У гостей шайбы забросили Артем Мелихов (17) и Дмитрий Алексеев (46).

Семин, который выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс», перешел в «Сокол» из магнитогорского «Металлурга» перед началом нынешнего сезона и забросил свою первую шайбу в регулярном чемпионате ВХЛ сезона-2017/18.

В других матчах дня ангарский «Ермак» дома обыграл учалинский «Горняк» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), а новокузнецкий «Металлург» на своем льду в овертайме одолел «Южный Урал» из Орска со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).