«Мы объявляем бойкот и никуда не едем». Америка вынесла жесткий вердикт по Корее
О самых интересных событиях в российском хоккее — в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».
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Видимо, что-то случилось...
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1. СКА ОТКРЫЛСЯ.
Я уже писал, что КХЛ внесла важную поправку в новый регламент о том, что 15 домашних тренировок команд перед матчами должны быть открытыми для прессы.
Клубы удивились, но информацию переварили, со скрипом начали составлять графики. Двумя последними клубами КХЛ оставались СКА и «Торпедо», которые держали долгую паузу. И я вчера был поражен тем, что Питер решил открыть не 15, а все свои домашние утренние раскатки перед матчами вообще.
Подождите, а как же закрытый Олег Знарок, который раньше гонял журналистов с тренировок и запрещал им снимать видео, когда рисовал на макете секретные схемы? А как же один из руководителей клуба Роман Ротенберг с выражением: «Наш девиз — нужно меньше говорить, а больше делать»? Просто разрыв шаблонов.
Причем СКА пошел на пользу опыт чемпионатов мира и Кубка мира, где ты по определению не можешь сделать тренировки закрытыми. За это штрафуют. И смотрите, сегодня утром в Питере на раскатке собралось немало журналистов. Уже узнали, что Вячеслав Войнов будет в списке травмированных до 21 сентября, но поедет на выезд с командой. Разные другие новости. Разогревается рядовой матч с «Автомобилистом», между прочим, а не битва с ЦСКА.
Это прорыв для КХЛ. Но шаг половинчатый — следующие решения: пусть клубы открывают вообще все домашние тренировки перед матчами. А потом надо пускать и на тренировки гостей. Часто бывает, что СКА приехал в
2. РАЗГРОМ «ЮГРЫ».
Вчера «Югра» в
Жалко «Югру», ничто не спасет ее от вылета из КХЛ после этого сезона. Да еще такое унижение. Виноват ли в этом Игорь Захаркин? Стоит ли он на вылет?
3. ОЛИМПИАДА МИМО.
Если честно, я уже устал от новостей о том, что игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Ну не едут, мы уже все поняли — сколько можно об этом повторять?
Но теперь президент ИИХФ Рене Фазель в интервью Reuters сделал заявление, что надежд больше нет, и этот вопрос обсуждать не стоит: все, игроки НХЛ не едут на Олимпиаду.
Зато есть надежда, что энхаэловцы попадут в Пхенчхан. Хорошо бы, если так.
Вообще я рад, что в этом вопросе поставлена окончательная точка. Хотя не удивлюсь, если завтра опять
Да, Америка вынесла вердикт по Корее. Бойкот, никто никуда не едет, все дела. Но просто эта мыльная опера собирает
А может, НХЛ
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