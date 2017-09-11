Хоккеисты «Нефтяника» победили «Дизель» в матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Альметьевский «Нефтяник» нанес поражение пензенскому «Дизелю» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в Альметьевске в понедельник, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Андрей Демидов (13-я, 31-я и 34-я минуты) и Максим Хапов (16-я), у гостей шайбу забросил Павел Копытин (51-я).
Результаты других матчей дня:
«Ермак» (Ангарск) — «Южный Урал» (Орск) — 2:5,
«Сокол» (Красноярск) — «Горняк» (Учалы) — 3:4 (в овертайме),
«Ижсталь» (Ижевск) — «Саров» — 2:4,
«Звезда» (Чехов) — «Буран» (Воронеж) — 5:3,
«Химик» (Воскресенск) — «Рязань» — 3:1.
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