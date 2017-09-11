«Иртыш» с крупным счетом обыграл «Астану» в матче чемпионата РК

«Иртыш» — «Астана» 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)



Шайбы:

0:1 — 10:39 Лобанов (Прохоров, Рахимуллин). В большинстве

1:1 — 15:58 Игнатенко А. (Клемешов, Селуянов). В равенстве

2:1 — 21:15 Толепберген (Игнатенко, Туспеков). В равенстве

3:1 — 33:58 Клемешов (Селуянов). В равенстве

4:1 — 43:33 Храмков (Селуянов, Мордвинов). В равенстве

5:1 — 45:28 Гасников (Нурек, Клемешов). В равенстве

6:1 — 48:13 Качулин (Гасников, Клемешов). В равенстве

7:1 — 59:37 Мордвинов (Архипов, Игнатенко). В равенстве.



Вратари: Аузиньш — Силантьев.