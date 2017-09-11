«Иртыш» с крупным счетом обыграл «Астану» в матче чемпионата РК
Во втором матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана павлодарский «Иртыш» с крупным счетом обыграл «Астану».
«Иртыш» — «Астана» 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)
Шайбы:
0:1 — 10:39 Лобанов (Прохоров, Рахимуллин). В большинстве
1:1 — 15:58 Игнатенко А. (Клемешов, Селуянов). В равенстве
2:1 — 21:15 Толепберген (Игнатенко, Туспеков). В равенстве
3:1 — 33:58 Клемешов (Селуянов). В равенстве
4:1 — 43:33 Храмков (Селуянов, Мордвинов). В равенстве
5:1 — 45:28 Гасников (Нурек, Клемешов). В равенстве
6:1 — 48:13 Качулин (Гасников, Клемешов). В равенстве
7:1 — 59:37 Мордвинов (Архипов, Игнатенко). В равенстве.
Вратари: Аузиньш — Силантьев.
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