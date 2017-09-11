«Бейбарыс» повторно обыграл «Алтай Торпедо» в матче чемпионата РК
В повторном матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана
усть-каменогорский «Алтай-Торпедо» уступил атыраускому «Бейбарысу».
«Алтай-Торпедо» — «Бейбарыс» 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 — 03:20 Шарифьянов (Пальмтаг). В равенстве
1:1 — 27:58 Меньщиков (Севидов, Шестаков). В большинстве
1:2 — 37:52 Чемерилов (Митряков, Степаненко). В равенстве
1:3 — 46:34 Смольянинов (Чемерилов, Васильев). В равенстве
1:4 — 52:58 Чемерилов (Смольянинов, Васильев). В равенстве.
Вратари: Севидов — Короваев.
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