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https://sport.mail.ru/news/hockey/30941472/
8 сентября 2017, 14:14 | Хоккей | ТАСС

Выставка, посвященная Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады, открыта в Музее хоккея

ТАСС, 8 сентября. Выставка, посвященная 45-летию Суперсерии-1972 между сборной СССР и командой Канады, открылась в пятницу в столичном Музее хоккея. Об этом сообщает пресс-служба «Парка легенд».

Выставка называется «Хоккейная классика. СССР — Канада. 1972». В экспозиции представлены личные вещи хоккеистов Бориса Михайлова, Владислава Третьяка, Евгения Мишакова, Виктора Кузькина, Юрия Ляпкина и других. Также посетители смогут посмотреть на вещи канадских игроков, например, на игровую клюшку Пола Хендерсона с автографами канадской сборной.

«Основная цель выставки — рассказать о советских героях, участниках Суперсерии», — отметила директор музея Ритта Бутова. Также в экспозиции представлены сохранившиеся материалы российских и зарубежных изданий о том противостоянии, программки игр, карточки хоккеистов.

Со 2 по 28 сентября 1972 года сборные СССР и Канады провели восемь матчей в рамках Суперсерии. Четыре матча выиграли канадцы, три — советские хоккеисты, одна встреча завершилась вничью. Суперсерия стала первым соревнованием, в котором друг против друга сыграли советские хоккеисты и игроки Национальной хоккейной лиги.
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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею сыграет с канадцами на втором этапе Евротура, который пройдет в Москве в декабре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
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