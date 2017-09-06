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«СЭ» называет главных героев тех матчей. СССР.

Владислав ТРЕТЬЯК.

Позиция: вратарь

Возраст: 20 лет

Клуб: ЦСКА

Статистика в серии: 3 победы в 8 матчах, 3,87 гола за игру, 88,4% отраженных бросков.

Перед стартом в советской раздевалке неожиданно появился легендарный Жак Плант. Вооружившись мелом и доской, 43-летний мастер принялся раскрывать лучшему голкиперу XX века секреты Курнуайе, Эспозито, Маховлича и других канадских форвардов. Вероятно, помощь тому не требовалась, но уверенности та информация наверняка придала. В монреальском матче, пропустив дважды, Третьяк стал тащить «мертвые» шайбы, а зрители с любопытством наблюдали за его непривычной манерой, названной потом «баттерфляй». Он порхал в воротах словно бабочка, успевая отразить большую часть бросков издали, в упор и с добивания. Наш вратарь получил бешеную популярность в Канаде, а за его автографом фанаты устраивали настоящую охоту.

Валерий ХАРЛАМОВ.

Позиция: левый форвард

Возраст: 24 года

Клуб: ЦСКА

Статистика в серии: 7 (3+4) очков в 7 матчах, «0».

Легенда № 17 восхитил канадскую публику невероятной техникой и катанием, а особенно филигранным броском. СМИ сразу окрестили его самым талантливым игроком турнира. На льду он вел себя дерзко, став самым несдержанным в советской команде (16 минут за 7 матчей. — Прим. «СЭ»), и нес самую главную угрозу канадским воротам. Защитники раз за разом оставались немыми статистами, когда в их зоне гостил «этот летающий русский». Кто знает, как сложилась бы серия, не сломай ему лодыжку Кларк. «Убежден, что Бобби дал задание вывести меня из игры, — утверждал Харламов. — Порой думаю, что это была его единственная цель. Я видел злость в его глазах, а клюшку он держал как меч. То, что он сделал, не имело отношения к хоккею».

Александр ЯКУШЕВ.

Позиция: левый форвард

Возраст: 25 лет

Клуб: Спартак

Статистика в серии: 11 (7+4) очков в 8 матчах, «+5».

Задолго до Суперсерии Всеволод Бобров привлек молодого Якушева (а также Шадрина, Мартынюка и Зимина. — Прим. «СЭ») в команду мастеров «Спартака», и уже через три года опередил родной ЦСКА в золотой гонке чемпионата СССР. «Бобров стал для меня ускорителем, — признавался Якушев в своей книге “Все начистоту”, — Пять моих лет без его тренерской руки и пять его лет без хоккея никак не сказались, и без его дирижирования я бы так здорово не сыграл».

В Северной Америке Александра Сергеевича назвали «Большим Яком» или элегантной и долговязой машиной по производству голов, ведь на его счету ровно четверть шайб нашей сборной. «Малкин и Овечкин — хороши, но Якушев — монстр эпохи коммунизма и самый великий русский хоккеист за всю историю! — отмечал Фил Эспозито. — Если бы не “железный занавес”, в НХЛ он стал бы звездой, и заработал бы кучу денег».

Владимир ШАДРИН.

Позиция: центрфорвард

Возраст: 24 года

Клуб: Спартак

Статистика в серии: 8 (3+5) очков в 8 матчах, «+7».

На Суперсерии спартаковская тройка, собранная Бобровым, буквально расцветала, став одной из самых опасных для «кленовых листьев». Шадрин блестяще исполнил свою роль в центре, здорово противостоял на точке Кларку и Эспозито, разгонял своих крайних, и им же и ассистировал. Наш форвард с удовольствием отрабатывал в своей зоне, выполняя большой объем черновой работы. В Канаде его называют лучшим оборонительным нападающим той серии.

Борис МИХАЙЛОВ.

Позиция: правый форвард

Возраст: 28 лет

Клуб: ЦСКА

Статистика в серии: 5 (3+2) очков в 8 матчах, «-4».

Самый канадский из советских хоккеистов одним из первых в СССР начал лезть на пятак и активно навязывать единоборства. Михайлов выкладывался на площадке на 110 процентов, и его упорство приносило команде важнейшие голы. Правый нападающий из нашей тройки до сих пор остается самым ненавистным игроком Суперсерии за океаном, поскольку в отличие от партнеров его запомнили «тем советским парнем, ударившем между ног Гэри Бергману». Спустя многие годы Борис Петрович благодарил своих соперников, сдержавших его в пылу эмоций.

Всеволод БОБРОВ

ТРЕНЕР.

Возраст: 49 лет.

Главный игровик Союза как будто не заметил тренерскую пятилетку без хоккея. Бобров учел опыт проигранного ЧМ-72 в Чехословакии и решил больше не приглашать звездных Анатолия Фирсова и Виталия Давыдова, предпочтя мастерству молодость и благоприятную атмосферу в коллективе. При этом новый наставник не стал ломать наработок Чернышева и Тарасова, а лишь внес несколько собственных нюансов. Он категорически запретил подопечным отвечать на грубость канадцев. На их родине задумка советского тренера сработала великолепно, когда его подопечные отвечали на грязную игру голами в большинстве. Но после возвращения на родину советской сборной явно не хватило опыта в сериях плей-офф, на котором были воспитаны канадцы, мотивированные одолеть соперника на их территории.

КАНАДА

Кен ДРАЙДЕН.

Позиция: вратарь

Возраст: 25 лет

Клуб: Монреаль

Статистика в серии: 2 победы в 4 матчах, 4,75 гола за игру, 83,8 отраженных бросков.

На старте серии голкипер «Канадиенс» до дна испил чашу, преподнесенную советскими хоккеистами на глазах у зрителей монреальского «Форума». «Перед матчем в “Форуме” все было подготовлено для торжества канадского хоккея, — писал он в своей книге “Хоккей на высшем уровне”. — Но приехали русские и испортили наш праздник, показав 60 минут такой игры, которая нам и не снилась. Они заслуженно победили 7:3».

Зато именно Драйден стал героем переломной шестой игры. Кипер взял несколько трудных бросков советской команды в первом периоде, после перерыва дав возможность партнерам отличиться. Гости удержали победу и перевернули ход серии.

После окончания карьеры в НХЛ Драйден очень хотел продолжить выступления в СССР, но ему помешали бюрократические препятствия. В 1983 году он был избран в Зал хоккейной Славы, а его № 29 навечно украсил своды арены «Хабс».

Брэд ПАРК.

Позиция: защитник

Возраст: 24 года

Клуб: Рейнджерс

Статистика в серии: 5 (1+4) очков в 8 матчах, «+4».

Глыба Бобби Орра затмила не менее мастеровитого исполнителя своего времени. Брэд Парк стал культовым персонажем для двух непримиримых соперников из Бостона и Нью-Йорка. В Суперсерии Парк запомнился крайне жесткой и надежной игрой, действуя с настоящим джентльменством по отношению к соперникам. В московской части он вообще был признан лучшим защитником, при этом в четырех встречах ни разу не побывав на скамейке штрафников.

Несмотря на несколько травм колена, Парк был одним из выдающихся оборонительных плеймейкеров в НХЛ и обладал выдающимся щелчком, которого по признаниям многих партнеров больше в заокеанской лиге не видели. Его силу смог оценить Владислав Третьяк в сентябре 1972 года, а в восьмой игре выстрел защитника достиг цели. Во второй половине 70-х после ухода Орра он стал системообразующим игроком «Брюинс», помог им держаться на вершине и выходил в плей-офф, дважды дойдя до финала, но оба раза трофей доставался «Монреалю».

Пол ХЕНДЕРСОН.

Позиция: крайний нападающий

Возраст: 29 лет

Клуб: Торонто

Статистика в серии: 10 (7+3) очко в 8 матчах, «+6».

Одно мгновение сделало Хендерсона героем Канады всех времен. Его шайбу в ворота Владислава Третьяка в решающем матче Суперсерии-72 помнит каждый канадец. Невзрачный форвард мог и не попасть в команду, не прояви он себя в тренировочном лагере вместе с Бобби Кларком и Роном Эллисом. Партнеры быстро сыгрались, и лишь их сочетание сохранили в неизменности до последнего матча серии. Кучерявый плеймейкер Кларк дирижировал атаками и отрабатывал в своей зоне, освобождая пространство Хендерсону. Эллис блестяще сдерживал Валерия Харламова и Александра Якушева. Действовавший на острие «Джокер Пол» раскрылся в московской части серии — дубль в пятой игре и победные шайбы в трех последних.

Бобби КЛАРК.

Позиция: центрфорвард

Возраст: 23 года

Клуб: Филадельфия

Статистика в серии: 6 (2+4) очков в 8 матчах, «+2».

Восемь матчей в сентябре 1972 года превратили 22-летнего Кларка в суперзвезду на родине и самого ненавистного канадца в СССР, сломавшего лодыжку Валерию Харламову. В сборную Канады будущий главарь «Бандитов с Брод Стрит» был зачислен последним.

— Как игрок я в 1972 году развился на три года вперед, — вспоминал Кларк в интервью «СЭ». — Когда бил Харламова, не знал о травме. Заранее не обдумывал маневр. Мы шли параллельными курсами, и Харламов толкнул меня клюшкой, а потом развернулся и уехал. Догнав, я тяпнул по ноге, совершенно не думая, куда и как атакую.

Сам Кларк страдал от тяжелой формы диабета и принимал целый коктейль из препаратов прямо на скамейке. Беззубая улыбка капитана «Флайерс», выигравшего с командой два Кубка Стэнли, стала символом характера в одной части света и хоккейного хулигана в другой. После окончания карьеры он посвятил себя родному клубу, заняв пост генменеджера на долгие 22 года.

Фил ЭСПОЗИТО.

Позиция: центрфорвард

Возраст: 30 лет

Клуб: Бостон

Статистика в серии: 13 (7+6) очков в 8 матчах, «+2».

— Мы показали всё, на что способны, но русские играют лучше, — оправдывался Эспозито со слезами на глазах после поражения в четвертом матче в Ванкувере. — Но я обещаю, что в России мы победим.

Главный мафиози канадского хоккея ответил за свои слова в Москве, став одним из творцов камбэка заключительных трех встреч. Тогда советские зрители увидели его воздушный поцелуй, адресованный Леониду Брежневу, «Такой хоккей нам не нужен!» от Николая Озерова, прокомментировавшего угрозы капитана «кленовых листьев» в штрафном боксе в сторону Бориса Михайлова. А главное — голы, передачи и выигранные единоборства и вбрасывания в исполнении Эспозито.

Гэри СИНДЕН

ТРЕНЕР.

Возраст: 39 лет.

Наставник сборной Канады не требует представления. В 1966 году его подписали в «Брюинс» из фарм-клуба, и за четыре сезона он привел команду к первому за тридцатилетие Кубку Стэнли. После триумфа Синден перешел к обязанностям генерального менеджера, но без работы с командой долго не просидел, получив желаемое в канадской звездной команде на Суперсерии-72.

Лишь наставник очень осторожно относился к любым прогнозам на матчи с Советами, понимая, что его игроки будут под нагрузкой из тренировочного лагеря. Зрители в Монреале, Торонто, Виннипеге и Ванкувере встречали неудачи своей команды недовольными возгласами. К играм в СССР команда воспаряла духом и физикой. Конец истории известен всему миру. Синден вернулся на родину в числе героев, одолевших советских хоккеистов, после чего 30 лет возглавлял менеджмент «Бостона» — он до сих пор является консультантом клуба.