За три минуты раскуплены билеты на игру «Сибирь» — «Авангард»
В воскресенье, 10 сентября, состоится главное хоккейное дерби Сибири. Новосибирская «Сибирь» примет омский «Авангард». Новосибирские болельщики установили рекорд, раскупив тысячи доступных в
онлайн-продаже билетов всего за 3 минуты.
Дополнительную интригу традиционному противостоянию добавляет шведская «войнушка» с олимпийским оттенком и тот факт, что гостей тренирует белорус Андрей Скабелка, предыдущим местом работы которого была «Сибирь».
Вслед за футбольным дерби (в минувший
Для болельщиков обоих клубов матчи с географическим соседом — одни из ключевых в регулярном сезоне. Тем более что местная публика уже успела соскучиться по поединкам такого рода. Подтверждением этого выступает быстрота, с которой народ «смел» тысячи доступных в
В прошлом сезоне «Сибирь» оба раза проиграла «Авангарду»: сначала в Омске по буллитам (1:2), а затем — и дома вчистую (1:3). В ту пору во главе новосибирцев стоял Андрей Скабелка, который теперь руководит действиями «ястребов». В этом календарном году расписание сводит команды впервые, а всего в текущем чемпионате соперникам по дивизиону предстоит выяснить отношения четырежды.
Поговаривают, что многочисленные омские звезды не в восторге от методов работы белорусского специалиста, который не терпит никаких вольностей. Так или иначе, его новые подопечные стартовали с четырех побед в четырех домашних матчах (правда, две из них пришлись на овертайм). Чуть хуже начала чемпионат «Сибирь», набрав за этот же отрезок 12 очков. А вот свой первый и пока единственный выезд в сезоне команды провели идентично, довольствуясь тремя очками в трех встречах.
Будет крайне любопытно последить за дуэлью Андрея Скабелки и его недавнего помощника Павла Зубова, ныне главного тренера «Сибири». Именно первый три года назад пригласил в Новосибирск последнего.
Определенный колорит противостоянию придает и участие сразу шестерых шведов. Со стороны хозяев в бой пойдут два представителя «Тре Крунур», со стороны гостей — вдвое больше. Эти мастеровитые парни знакомы друг с другом по выступлениям за национальную команду, и
— Теперь (после отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду, — прим. Ред.) все хоккеисты из Европы получают шанс поехать в Корею. Это моя мечта — сыграть на Олимпийских играх, — признался в интервью VN.ru шведский нападающий «Сибири» Патрик Закриссон. — Я считаю, что лучшие игроки должны иметь возможность выступать на Олимпиаде и НХЛовцы должны быть там. К сожалению, сейчас это не тот случай. Но, как бы то ни было, от своей мечты я не отказываюсь.
Не менее захватывающим обещает стать соперничество
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