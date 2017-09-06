Дополнительную интригу традиционному противостоянию добавляет шведская «войнушка» с олимпийским оттенком и тот факт, что гостей тренирует белорус Андрей Скабелка, предыдущим местом работы которого была «Сибирь».

Вслед за футбольным дерби (в минувший уик-энд «Сибирь» с минимальным счетом одолела «Томь») столица Сибири дождалась и хоккейного. В Новосибирск пожалует омский «Авангард». Любопытно, что клубы находятся рядом не только на карте, но и в турнирной таблице: омичи всего на балл опережают новосибирцев.

Для болельщиков обоих клубов матчи с географическим соседом — одни из ключевых в регулярном сезоне. Тем более что местная публика уже успела соскучиться по поединкам такого рода. Подтверждением этого выступает быстрота, с которой народ «смел» тысячи доступных в онлайн-продаже билетов. Те улетучились за каких-то несколько минут (тогда как на следующий матч, с «Витязем», свободные места оставались еще довольно долго)! Новый рекорд?

В прошлом сезоне «Сибирь» оба раза проиграла «Авангарду»: сначала в Омске по буллитам (1:2), а затем — и дома вчистую (1:3). В ту пору во главе новосибирцев стоял Андрей Скабелка, который теперь руководит действиями «ястребов». В этом календарном году расписание сводит команды впервые, а всего в текущем чемпионате соперникам по дивизиону предстоит выяснить отношения четырежды.

Поговаривают, что многочисленные омские звезды не в восторге от методов работы белорусского специалиста, который не терпит никаких вольностей. Так или иначе, его новые подопечные стартовали с четырех побед в четырех домашних матчах (правда, две из них пришлись на овертайм). Чуть хуже начала чемпионат «Сибирь», набрав за этот же отрезок 12 очков. А вот свой первый и пока единственный выезд в сезоне команды провели идентично, довольствуясь тремя очками в трех встречах.

Будет крайне любопытно последить за дуэлью Андрея Скабелки и его недавнего помощника Павла Зубова, ныне главного тренера «Сибири». Именно первый три года назад пригласил в Новосибирск последнего.

Определенный колорит противостоянию придает и участие сразу шестерых шведов. Со стороны хозяев в бой пойдут два представителя «Тре Крунур», со стороны гостей — вдвое больше. Эти мастеровитые парни знакомы друг с другом по выступлениям за национальную команду, и кого-то из них мы, по всей вероятности, увидим на предстоящей Олимпиаде в Корее. Так что скандинавы будут биться еще и за попадание в олимпийский состав.

— Теперь (после отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду, — прим. Ред.) все хоккеисты из Европы получают шанс поехать в Корею. Это моя мечта — сыграть на Олимпийских играх, — признался в интервью VN.ru шведский нападающий «Сибири» Патрик Закриссон. — Я считаю, что лучшие игроки должны иметь возможность выступать на Олимпиаде и НХЛовцы должны быть там. К сожалению, сейчас это не тот случай. Но, как бы то ни было, от своей мечты я не отказываюсь.