Грустный матч великого ЦСКА — 2350 зрителей. Вот как собрать людей на трибунах?!
О самых интересных событиях в российском хоккее — в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».
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1. МАТЧ ЦСКА
Армейцы разгромили «Югру» со счетом 5:0, но это было грустное зрелище. Вот по каким причинам.
А поставьте себя на место зрителей. Человек специально пришел на ЦСКА, чтобы посмотреть на вундеркинда Капризова. Но в составе его не увидел. Будет ли такой болельщик чувствовать себя обманутым?
А что было год назад? В ноябре 2016-го на матч с «Югрой» собралось 2700 болельщиков. Напрашивается вывод, что армейским фанатам в принципе не интересен такой соперник. Выгнать
Но это неправильный ответ. Потому что есть пример СКА, который 23 сентября 2016 года на домашний матч с «Югрой» собрал 11 020 зрителей. Так что великому ЦСКА нужно присмотреться к себе и подумать, почему болельщики не хотят к ним идти. Вот главная проблема армейцев в этом сезоне, а не то, какое место они займут в регулярном чемпионате. Вот даже главный тренер ЦСКА Игорь Никитин говорит, что его клуб заслуживает большую посещаемость. И это истинная правда.
2.
Лучший матч дня прошел в Уфе, где «Барыс» расправился с «Салаватом Юлаевым». Причем счет был 3:2 в пользу хозяев за 54 секунды до конца встречи. Но потом взорвались казахстанские канадцы — Найджел Доус, Мартен
Мы похвалим главного тренера «Барыса» Евгения Корешкова. В прошлом это был великолепный форвард уровня Сергея Мозякина. Теперь это наставник, делающий ставку на остроатакующий зрелищный хоккей. В шести матчах «Барыс» забросил 20 шайб (четвертое место в КХЛ), а лидер тут — «Салават Юлаев» (28). Вот почему игра получилась такой яркой.
А еще восхитимся Доусом. Ведь его привычное звено распалось — Брэндон Боченски завершил карьеру, а Дастин Бойд уехал в московское «Динамо», где особо не феерит (1+2=3 очка в шести матчах). Зато Доус показывает, кто тут — батя в здании. Восемь голов в последних четырех играх! Первое место среди лучших бомбардиров КХЛ.
Сейчас Найджел играет в первом звене «Барыса» с Линденом Веем и Мэттью Фрэттином. А кажется, что Доусу вообще по барабану, с кем выходить. Он и сам по себе очень хорош!
И да — спасибо, что 32-летний канадец заигран за Казахстан. От него не будет проблем на Олимпиаде в Пхенчхане — потому что казахи туда не поедут.
3. РЕШЕНИЕ ЯГРА
Только о 45-летнем чехе начали забывать, как он сделал заявление: «Если не найду себе клуб в НХЛ, то буду выступать за родной “Кладно”, и может быть, поеду на Олимпиаду. Или отправлюсь выступать
И все сразу забурлили. Увидеть Ягра в Пхенчхане — да, это было бы круто!
А еще я заметил, что Яромир не
В общем, Ягр умело набивает себе цену, не уходит в тень и будоражит фантазии болельщиков. А главное, что он в следующем сезоне останется в хоккее — хоть тушкой, хоть чучелом.
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