Чемпионат МХЛ начался без регламента. По каким правилам играют?
Подробности — в обзоре дня Алексея Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Стартовал чемпионат Молодежной хоккейной лиги. На «Красную Армию» даже в удобное время в выходной никто не пришел, «Спартак» провел
Самое веселое, что клубы играют без регламента турнира.
Допустим, клубам чуть ли не приказывают, например, обеспечивать качественные трансляции, которые обходятся довольно дорого. Но те же изменения в требованиях к трансляциям приняты недавно, буквально на днях, а у некоторых наших команд денег в обрез. Откуда брать деньги? Непонятно. Если вы помните, то и календарь турнира появился за считанные дни до старта турнира.
ОБМЕН БРЮЛЕ — ГЮНГЕ.
«Трактор» не выдержал и решил обменять Жильбера Брюле на Рихарда Гюнге, а потом посмотреть, что именно получится. Все нормально. Бывает, когда один игрок не подходит и клубное руководство ищет нового. Только вот Брюле был последним новичком команды. В клубе долго искали легионера, анализировали, наверняка просматривали. Попутно отказали в контракте Егору Дугину, так как он, видите ли, слабее иностранца. То есть ошибка с Брюле — не случайная. Да и трудно было ошибиться в хоккеисте, которые последние сезоны был на виду. Ладно бы приехал из
Что касается новичка (правда, у челябинцев еще много странных условий), то к Рихарду Гюнге есть одна претензия на протяжении всей российской карьеры — не борется. Забивает много, но считается, что хоккеист должен биться, копать, выгрызать шайбу, а не только забивать. Это спорное утверждение, но вот такая у игрока репутация.
В «ЛАДЕ» — КАДРОВЫЙ ГОЛОД.
«Лада» старается решить свои кадровые проблемы, но вы должны помнить, что денег у команды очень мало. В скрытую аренду из «Локомотива» уходит Кирилл Капустин. В прошлом сезоне он выступал за «Амур», затем его обязали вернуться в Ярославль, но сразу выставили на теневой драфт. Типа, берите, но потом верните. Капустина предлагали в «Сочи», но южан не устроили условия. Больших проблем Капустин в Тольятти не решит, но скамейка у Артиса Аболса совсем короткая.
Возможно, в клуб придет и защитник Алексей Кириллов. Он все лето провел в «Спартаке», но явно не попадает в ведущие пары, а в 24 года ждать своего шанса в ВХЛ невыгодно. Ждем из Тольятти решения вопроса по поводу Картера Эштона и новостей по заполнению вакансии легионера. А с этим пока тишина.
НАКАЗАНИЕ ЧИСТОВА.
«Спартак» тайно внес в список отказов Станислава Чистова, никому про это не сообщил, видимо, чтобы не травмировать психику игрока, но потом
Он может организовать необыкновенный гол, отдать великолепную передачу. Но никто точно не знает, когда именно это случится. И, самое печальное, что чаще всего Станислав просто растворяется на льду. А это убивает тренеров. Это же не просто так он сменил четыре команды за последние два года, но, видимо, агент у Чистова имеет связи и устраивает Станиславу
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