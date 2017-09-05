Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/30899940/
5 сентября 2017, 10:33 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Чемпионат МХЛ начался без регламента. По каким правилам играют?

Подробности — в обзоре дня Алексея Шевченко.

Подробности — в обзоре дня Алексея <span class=error>Шевченко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Стартовал чемпионат Молодежной хоккейной лиги. На «Красную Армию» даже в удобное время в выходной никто не пришел, «Спартак» провел какой-то очень скучный матч даже по меркам лиги с «Серебряными львами». Но это все мелочи.

Самое веселое, что клубы играют без регламента турнира. Да-да, до сих пор нет основного документа, который бы объяснил правила проведения соревнований. Если завтра ЦСКА отправит в «Красную армию» Александра Попова и Антона Бурдасова, то они ничего не нарушат, так как нарушать нечего. При этом в клубы каждый день идут письма из лиги, где у первых что-то требуют, на что-то указывают. А регламента нет. Это сравни тому, если неожиданно ввести новые правила дорожного движения. Старые при этом утратят силу, но новые еще не выпущены. Начнется хаос. И это уже не мелочи.

Допустим, клубам чуть ли не приказывают, например, обеспечивать качественные трансляции, которые обходятся довольно дорого. Но те же изменения в требованиях к трансляциям приняты недавно, буквально на днях, а у некоторых наших команд денег в обрез. Откуда брать деньги? Непонятно. Если вы помните, то и календарь турнира появился за считанные дни до старта турнира.

ОБМЕН БРЮЛЕ — ГЮНГЕ.

«Трактор» не выдержал и решил обменять Жильбера Брюле на Рихарда Гюнге, а потом посмотреть, что именно получится. Все нормально. Бывает, когда один игрок не подходит и клубное руководство ищет нового. Только вот Брюле был последним новичком команды. В клубе долго искали легионера, анализировали, наверняка просматривали. Попутно отказали в контракте Егору Дугину, так как он, видите ли, слабее иностранца. То есть ошибка с Брюле — не случайная. Да и трудно было ошибиться в хоккеисте, которые последние сезоны был на виду. Ладно бы приехал из какой-нибудь европейской страны — это можно было бы понять.

Что касается новичка (правда, у челябинцев еще много странных условий), то к Рихарду Гюнге есть одна претензия на протяжении всей российской карьеры — не борется. Забивает много, но считается, что хоккеист должен биться, копать, выгрызать шайбу, а не только забивать. Это спорное утверждение, но вот такая у игрока репутация.

В «ЛАДЕ» — КАДРОВЫЙ ГОЛОД.

«Лада» старается решить свои кадровые проблемы, но вы должны помнить, что денег у команды очень мало. В скрытую аренду из «Локомотива» уходит Кирилл Капустин. В прошлом сезоне он выступал за «Амур», затем его обязали вернуться в Ярославль, но сразу выставили на теневой драфт. Типа, берите, но потом верните. Капустина предлагали в «Сочи», но южан не устроили условия. Больших проблем Капустин в Тольятти не решит, но скамейка у Артиса Аболса совсем короткая.

Возможно, в клуб придет и защитник Алексей Кириллов. Он все лето провел в «Спартаке», но явно не попадает в ведущие пары, а в 24 года ждать своего шанса в ВХЛ невыгодно. Ждем из Тольятти решения вопроса по поводу Картера Эштона и новостей по заполнению вакансии легионера. А с этим пока тишина.

НАКАЗАНИЕ ЧИСТОВА.

«Спартак» тайно внес в список отказов Станислава Чистова, никому про это не сообщил, видимо, чтобы не травмировать психику игрока, но потом все-таки заяивл, что нападающий оказался никому не нужен. На Чистове довольно быстро поставили крест. Его проблемы начались еще летом, когда Вадим Епанчинцев понял, что ветеран не готов к тому хоккею, какой он предлагает. Но, конечно, виноват не тренер, а те, кому пришло в голову приглашать Станислава в «Спартак». Не было ни одного аргумента за то, что Чистов поможет клубу, который хочет выйти в плей-офф. Последние два сезона Станислав выделяется два раза.

Он может организовать необыкновенный гол, отдать великолепную передачу. Но никто точно не знает, когда именно это случится. И, самое печальное, что чаще всего Станислав просто растворяется на льду. А это убивает тренеров. Это же не просто так он сменил четыре команды за последние два года, но, видимо, агент у Чистова имеет связи и устраивает Станиславу какие-то нелогичные варианты. То «Локомотив», то «Спартак».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

У Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры

Как ситуация с банком "Открытие" повлияет на "Спартак"

26-летняя чемпионка мира умерла от сердечного приступа