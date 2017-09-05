Чемпионат МХЛ начался без регламента. По каким правилам играют?

Стартовал чемпионат Молодежной хоккейной лиги. На «Красную Армию» даже в удобное время в выходной никто не пришел, «Спартак» провел какой-то очень скучный матч даже по меркам лиги с «Серебряными львами». Но это все мелочи.

Самое веселое, что клубы играют без регламента турнира. Да-да, до сих пор нет основного документа, который бы объяснил правила проведения соревнований. Если завтра ЦСКА отправит в «Красную армию» Александра Попова и Антона Бурдасова, то они ничего не нарушат, так как нарушать нечего. При этом в клубы каждый день идут письма из лиги, где у первых что-то требуют, на что-то указывают. А регламента нет. Это сравни тому, если неожиданно ввести новые правила дорожного движения. Старые при этом утратят силу, но новые еще не выпущены. Начнется хаос. И это уже не мелочи.

Допустим, клубам чуть ли не приказывают, например, обеспечивать качественные трансляции, которые обходятся довольно дорого. Но те же изменения в требованиях к трансляциям приняты недавно, буквально на днях, а у некоторых наших команд денег в обрез. Откуда брать деньги? Непонятно. Если вы помните, то и календарь турнира появился за считанные дни до старта турнира.

ОБМЕН БРЮЛЕ — ГЮНГЕ.

«Трактор» не выдержал и решил обменять Жильбера Брюле на Рихарда Гюнге, а потом посмотреть, что именно получится. Все нормально. Бывает, когда один игрок не подходит и клубное руководство ищет нового. Только вот Брюле был последним новичком команды. В клубе долго искали легионера, анализировали, наверняка просматривали. Попутно отказали в контракте Егору Дугину, так как он, видите ли, слабее иностранца. То есть ошибка с Брюле — не случайная. Да и трудно было ошибиться в хоккеисте, которые последние сезоны был на виду. Ладно бы приехал из какой-нибудь европейской страны — это можно было бы понять.

Что касается новичка (правда, у челябинцев еще много странных условий), то к Рихарду Гюнге есть одна претензия на протяжении всей российской карьеры — не борется. Забивает много, но считается, что хоккеист должен биться, копать, выгрызать шайбу, а не только забивать. Это спорное утверждение, но вот такая у игрока репутация.

В «ЛАДЕ» — КАДРОВЫЙ ГОЛОД.

«Лада» старается решить свои кадровые проблемы, но вы должны помнить, что денег у команды очень мало. В скрытую аренду из «Локомотива» уходит Кирилл Капустин. В прошлом сезоне он выступал за «Амур», затем его обязали вернуться в Ярославль, но сразу выставили на теневой драфт. Типа, берите, но потом верните. Капустина предлагали в «Сочи», но южан не устроили условия. Больших проблем Капустин в Тольятти не решит, но скамейка у Артиса Аболса совсем короткая.

Возможно, в клуб придет и защитник Алексей Кириллов. Он все лето провел в «Спартаке», но явно не попадает в ведущие пары, а в 24 года ждать своего шанса в ВХЛ невыгодно. Ждем из Тольятти решения вопроса по поводу Картера Эштона и новостей по заполнению вакансии легионера. А с этим пока тишина.

НАКАЗАНИЕ ЧИСТОВА.

«Спартак» тайно внес в список отказов Станислава Чистова, никому про это не сообщил, видимо, чтобы не травмировать психику игрока, но потом все-таки заяивл, что нападающий оказался никому не нужен. На Чистове довольно быстро поставили крест. Его проблемы начались еще летом, когда Вадим Епанчинцев понял, что ветеран не готов к тому хоккею, какой он предлагает. Но, конечно, виноват не тренер, а те, кому пришло в голову приглашать Станислава в «Спартак». Не было ни одного аргумента за то, что Чистов поможет клубу, который хочет выйти в плей-офф. Последние два сезона Станислав выделяется два раза.